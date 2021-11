Aki rocksztár akar lenni, pokolra kell annak menni - Atomic, és Hellmeton dalpremierek

Az október eleji ’két zenekar egy-egy új dala, egy cikkben’ anyag fogadtatásán felbuzdulva ismét egy közös dalpremier kap helyet portálunkon. A miskolci, veterán thrasher Atomic múlt pénteken, a sludge/heavy metalt toló erdélyi Hellmeton pedig bő két és fél hete mutatta be új szerzeményét, és a hozzájuk készített videoklipet, így újra adta magát egy ilyen jellegű ajánló elkészítése, főként, hogy a két főszereplő csapatnak sem volt ellenére.

A szép lassan a negyedik x felé közelítő Atomic Devil Race címmel jelentkezett egy ütős imidzsklippel, ami a következő – a tervek szerint 2022 elején megjelenő – albumuk első hivatalos előfutára. A sokak számára ikonikus státuszban lévő acélvárosi thrash banda főnökétől, Szilágyi Tamás énekes/gitárostól nem csak e videóval kapcsolatban kaptunk információkat, hanem erre a majdani nagylemezre, illetve a hazai metal színtérre, és szimpatizánsaira is „jutott” egy-két gondolata.

- Egy vagány, karakteres imidzsklipet készítettek ehhez az új dalhoz. Pontosan hol történtek a felvételek? Nekem úgy tűnik, a videó elején és végén a régi LKM-ről látható egy-egy vágókép…

- Igen, Miskolc legnagyobb „gyárvárosában” forgattunk. Még tanulóként lehettem ott ebben a metálközegben, akkor, amikor még fénykorát élte. Úgyhogy nem volt kérdés a helyszín. Fémet, fémmel ötvöztünk. A videót a Rózsa Produktum készítette, akik egy nagyon frankó csapat. Abszolút profi módon és hozzáállással dolgoztak. Azt mindenképpen megjegyezném, hogy augusztusban a Mentés másképp című mozifilmmel jelentkeztek, amiben Trokán Péter is szerepelt, más fiatal tehetségek társaságában, és ebből is látszik, hogy értik a dolgukat.

- Tempósan gördülő, de markáns, ragadós refrént kapott dalt szabadítottatok ránk. Mesélnétek ennek megszületéséről, és hogy miért és mi ez a Devil Race?

- A Devil Race kicsit olyan, mint amikor az ember ötödikből visszakapcsol kettesbe, egy döngölős, középtempós nóta. A szöveget tekintve nem feszeget túl nagy dolgokat... Van egy örök mondás: „Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni.” Itt tulajdonképpen párhuzamot húztunk vagy húztam azzal az életérzéssel, hogy aki rocksztár akar lenni, pokolra kell annak menni - mint ahogy látszik is, hogy minden örömével és bánatával együtt kell ezt az egész dolgot megélni, és rengeteg munkát kell beletenni, hogy az ember azt mondhassa magának, mindent megtett azért, hogy eljusson az út végére és kiállhasson a színpadra. Nagyon szeretem ezt a nótát, egy igazi koncertdal, amit nem akartunk túlgondolni. Szándékosan vannak „letalpalva” a dolgok, pontosan azért, hogy semmit ne kelljen benne igazából megfejteni. Szerintem a zenét hallgatni, élvezni kell, és aki nagyon meg szeretné fejteni, az nyugodtan beiratkozhat egy matekszakkörre.

- Úgy lett beharangozva a videó, hogy a készülő új Atomic nagylemez egyik száma a Devil Race. Illetve, még januárban volt egy olyan posztotok a fészen, hogy lassan elkészül az új album. Nem számonkérésképpen, de lehet már valami közelebbit is tudni ezzel kapcsolatban? És mivel tavaly augusztusban doboscsere történt a bandában, már Takács Zoli játéka hallható majd a dalokban?

- Így van, készül az új Atomic nagylemez. Illetve, igazából azt mondhatom, hogy teljesen el is készült, voltak még utolsó simítások, de ezek is már a finisben vannak. Jövő év első felében szeretnénk megjelentetni az albumot, amin tizenkét dal lesz, mindegyik teljesen más, és mindegyik másképpen hozza azt az Atomic-os ízt, amit régebben is szerettünk. Szerintem mindenki meg fogja találni a lemezen a magának megfelelő kedvencet. (Ha valakinek nem sikerül, nyugodtan vegye elő a régi demókat, és hallgassa azokat.)

És igen, történt egy doboscserénk. Hála Istennek, Takács Zoli egy végtelenül jó ember és kiváló dobos, örülünk, hogy bekerült a bandába. Egyébként, egy-két produkcióban már régebb óta együtt dolgozok vele. Ennek az új albumnak az elkészítésében még az előző dobosunk, Lipi is nagy részt vállalt, így azt is mondhatjuk, hogy ketten dolgoztak az új számokon.

- A 2018-ban kiadott Separate Races nagylemezt az egyik hazai underground metal kiadó, a Metal Ör Die Records gondozta, és most az ő FB-oldalukra is kikerült a Devil Race klipje. Az új album is az ő logójuk alatt jelenik majd meg?

- A kiadó főnöke, Jani egy nagyon hozzáértő ember. Most is vele vagyunk kapcsolatban, nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Bátran mondhatom, szinte nincsen itthon párja, mind a munkához való hozzáállását, mind az emberi oldalát tekintve is száz százalékos, még nem találkoztam más, hozzá hasonló kaliberű emberrel!

- Ez az új dal, illetve a majdani lemez megjelenése mennyire fogja (újra) aktiválni a zenekart? Azaz sűrűbben lesznek koncertek, netán komolyabb turnékra is indultok majd? Értem ezt persze a Covid okozta rémálomnál jóval optimálisabb helyzetre…

- A zenekar már abszolút aktív, ahova meghívnak, oda szívesen megyünk. Természetesen lesznek saját koncertek is, foglalkozunk a dologgal. De a zenélés öröméről szól ez az egész, a lényeg az, hogy addig tartjuk életben ezt a produkciót, amíg jól érezzük magunkat benne. Mindenkit örömmel várunk és mindenkire számítunk, aki rajongó, szereti ezt a műfajt, vagy csak megtisztel minket. Egy nagy család vagyunk, bármennyire is érdekesen hangzik ez. Azoknak, akik kedvelik ezt a stílust, össze kell tartaniuk, ebben a kis országban meg pláne. Segítsük, szeressük, támogassuk egymást zenekarokként is, és igyekezzünk meglátni mindenkiben a jót, hogy előrébb juthasson ez a műfaj! Itthon mindenképp, de az sem ártana, ha ez az egész dolog külföldre is kikerülhetne. Hallgassátok az Atomic-ot! Csatlakozzatok hozzánk a Facebookon, várunk titeket!



A négy éve indult, erdélyi fiatalok alkotta Hellmeton október 18-án publikálta – szintén amolyan lemezelőzetes kisfilmként – első videoklipjét. A januárban bemutatott angol nyelvű felvételük után ezúttal egy magyarul megszólaló, szövegében komoly mondanivalót közvetítő dallal jelentkeztek, Az őrület határán címmel. A slugde-os riffekkel súlyosbított heavy metalt toló szilágykrasznai székhelyű zenekar képviseletében Szigyártó Erik dobos válaszolta meg az aktualitásokra fókuszáló kérdéseinket.

- Bevallom, amikor elkezdtem nézni a klipet, elég kellemetlen érzéseim lettek, még az is megfordult a fejemben, hogy kellett-e ez (nekem), de aztán ahogy fordult a sztori, persze azonnal megváltozott a véleményem. Ütős képi világgal támogattátok meg a dal nagyon komoly szövegét… ennek megszületéséhez esetleg köze lehet a tavaly év eleje óta világot sújtó koronavírusnak is?

- Először is köszönjük! Örülünk, hogy átjött a klip mondanivalója. Igen, van köze, sajnos annyira súlyosan érintette az egész világot, és természetesen minket is, és az egész zeneipart ez a dolog, hogy a dal írásakor szem előtt tartottuk. A klipről magáról sokat nem szeretnék mondani, meg kell nézni, úgy gondoljuk, elég konkrét az üzenete. A dal már korábban – még tavaly tavasszal – elkészült, de most került úgymond terítékre, hisz igen csak van aktualitása.

- A zenekar első videoklipjeként mutattátok be ezt az új dalt, és amolyan kombó kisfilmről beszélhetünk, hiszen próbatermi és külső helyszíneken forgatott felvételekből áll össze a képanyag. Mesélnétek a forgatásról?

- A klipet Sándor József Benedekkel készítettük, őt a közösségi oldalakon (SJB) név alatt lehet megtalálni. Az alapkoncepció az volt, ami a klipben is látható. Az első megbeszélésünkön nagyjából már meg is született az, hogy ki mit fog csinálni. Természetesen, ahogy ez lenni szokott, vannak a klipben improvizatív részek, illetve, születtek a forgatás napján is új ötletek, amiket még be lehetett illeszteni. Tehát, nem volt előre megírt forgatókönyv, és úgy gondoljuk, ettől nem lett rosszabb a végtermék. A klip teljes egészében szülőfalunkban, Szilágykrasznán készült. Igyekeztünk kiválasztani olyan helyszíneket, amelyek passzolnak a dal hangulatához.

- A híradások egy jelenleg is készülő bemutatkozó lemezről szólnak... Év elején viszont egy angol nyelvű dalhoz készült szöveges videóval jelentkeztetek, így ez azonnal felveti azt a kérdést, hogy akkor milyen nyelven szólalnak majd meg a számaitok ezen a majdani albumon?

- Ennek megjelenése még sajnos várat magára, ugyanis az anyagi keret még nem adott, hogy egy teljes lemezzel előrukkoljunk. Ha komplett albumot nem is, különálló dalokat biztosan fogunk publikálni a közeljövőben. A számaink nagy része magyar nyelven születik, és a továbbiakban is az anyanyelvünkön fogunk dalszövegeket írni. A Battlefield egy „kísérlet” volt, kíváncsiak voltunk, hogy angolul hogyan szólna egy saját dalunk, ezért született meg ez így. A szövegét Tatár Szilárd, az énekes/basszusgitárosunk írta meg. Nekünk nagyon tetszik a végeredmény, szerintünk egész jól szól így, és a visszaigazolások is pozitívak. A Battlefield egyébként tavaly ősszel született meg, adottak voltak a riffek, és igyekeztünk egy ütős nótát összerakni ebből.

- Ennek tükrében jelen pillanatban milyen (el)készültségi fokon áll a nagylemeznyi anyag, hogy haladtok vele?

- Konkrét, beütemezett stúdiómunkák aktuálisan nincsenek, most a munka kreatív részével foglalkozunk - jelenleg egy új dalon dolgozunk. Az őrület határán-t és a Battlefield-et is Kolozsváron, a Corvin Recording Studio-ban rögzítettük, Szedlacsek Nimród közreműködésével, és reményeink szerint a további számainkat is ott fogjuk felvenni. Azt sosem lehet mondani, hogy készen van egy dal, ugyanis van példa arra, hogy a rögzítéskor még itt-ott apró finomításokat kell eszközölni egy-egy tételen. Ettől eltekintve, mindig úgy megyünk stúdióba, hogy „száz százalékosra” írjuk meg a nótákat.

- Maradjunk még a feltételes módnál… a lemez megjelenését nagyjából mikorra lőttétek be? Illetve, hogyan lesz elérhető a közönség számára - csak online, vagy valamilyen kézzel fogható formátumban is kiadásra kerül majd?

- Egyelőre biztos megjelenésről nem beszélhetünk, szóval erről semmi konkrétumot nem tudok mondani. Miután a kész albummal a „kezünkben állunk”, igyekszünk minden felületen promotálni azt, de az eddig elkészült dalok a különböző zenei platformokon elérhetőek. Kiadónk még nincs - voltak ezt illetően próbálkozásaink, de sajnos zárt kapukba ütköztünk. Remélhetőleg a közeljövőben ez másképp lesz. Ha viszont nem jön össze, akkor saját kiadásban jelentetjük majd meg. A koncertek is egyelőre szervezés alatt állnak, de a járványügyi helyzetből kifolyólag tolódhatnak.