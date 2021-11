Biden Moszkvába küldte a CIA vezetőjét

Joe Biden amerikai elnök utasítására Moszkvába ment William Burns, az Egyesült Államok hírszerzésének (CIA) igazgatója, hogy egyértelművé tegye az orosz vezetők számára: figyelemmel kísérik az állítólagos orosz csapatösszevonásokat az ukrán határ közelében – számolt be a CNN nyomán az Index. Burns az orosz hírszerzés igazgatójával, valamint az orosz biztonsági tanács titkárával is tárgyalt, valamint telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.

A portál szerint műholdas felvételekre hivatkozva jelentek meg olyan hírek, miszerint orosz csapatokat vezényelnek Ukrajna keleti és déli határaihoz, de nem hadgyakorlat céljából. Az USA közben egy zászlóshajót és egy rakétarombolót is küldött a Fekete-tengerhez.

A híreket viszont cáfolták orosz és ukrán részről is. Dmitrij Peszkov orosz elnöki sajtótitkár szerint említésre sem méltók ezek az álhírek, hozzátette: az orosz haderő mozgása az országon belül orosz belügy. Alekszij Danilov, az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács (RNBO) vezetője pedig dezinformációnak minősítette a sajtóban megjelenteket.