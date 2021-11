Nincs háború, mégis jönnek-mennek a frontok

Frontok alakítják Magyarország időjárását, előbb egy melegfront, majd vasárnap este egy hidegfront is érkezik. Ezek miatt kezdetben csapadékos és hűvösebb is lesz az időjárás. Keddtől viszont szárazabb, napsütéses idő lesz jellemző a jövő héten – mondta az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebookon is közzétett videójában Mesterházy András meteorológus.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú, az MTI-hez vasárnap eljuttatott előrejelzése szerint hétfőn a nap első felében több helyen számítani lehet esőre, záporra. Délutánra a déli országrészben is megszűnik a csapadék. Az északi, északnyugati szelet az Észak-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A leghidegebb órákban mínusz 1 és plusz 8, napközben 9 és 13 fok között alakul a hőmérséklet.

Kedden reggel előfordulhatnak ködfoltok, amelyek délelőtt megszűnnek. Napközben többnyire napos, gomolyfelhős időre van kilátás csapadék nélkül. A hőmérséklet hajnalban általában 0 és plusz 6 fok között alakul, de az északkeleti szélvédett völgyekben mínusz 3 fokot is mérhetnek. Kora délutánra 8-13 fokig melegszik a levegő.

Szerdán és csütörtökön a ködfoltok megszűnése után, a legtöbb helyen kisüt a nap. Szerdán nem várható csapadék, de csütörtökön és pénteken elvétve előfordulhat szitálás, kisebb eső. A minimumhőmérséklet mindhárom nap mínusz 3 és plusz 5 fok között valószínű. A maximumok szerdán 7 és 14, csütörtökön általában 9 és 15 fok között alakulnak, de a tartósabban felhős, párás részeken hidegebb is lehet. Pénteken 7 és 13 fok közötti csúcsértékek várhatók.

Szombaton és vasárnap a ködfoltok megszűnése után kisüt a nap. Szombaton nem valószínű csapadék, de vasárnap helyenként kialakulhat záporeső. A legalacsonyabb hőmérséklet mindkét nap mínusz 4 és plusz 3 fok között várható. Szombaton 7-12, vasárnap 8-13 fokig melegszik a levegő – olvasható az előrejelzésben.

