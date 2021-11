Jöhet a tüntetés a benzinárak miatt?! Az államtitkár a világpiacra hivatkozik, nem tesznek semmit

Az eheti parlamenti ülés egyik legfontosabb kérdése az, hogy az Orbán-kormány hajlandó, vagy képes-e bármit tenni a rekordmagas benzinárral szemben, amely most már érezhetően drágítja az élelmiszereket is. Nos, úgy tűnik, hogy nem. Hiába kérdezte erről a kormányt Jakab Péter, a Jobbik elnöke napirend előtti felszólalásában, érdemi válasz nem érkezett Dömötör Csaba részéről. Azaz minden marad, mint eddig. Ugyanakkor a Jobbik szerdára tüntetést szervez az üzemanyagárak elszabadulása ellen, és javaslatokkal is szolgált a válság kezelésére.

Tüntetés lesz az elszabadult üzemanyagárak és a szegénység ellen Demonstrációt tartanak a rekord magas üzemanyag- és élelmiszerárak, az alacsony fizetések, a politikai hazugságok, valamint a kormánypárti urizálás és pökhendiség miatt november 10-én Mátészalkán. A Jobbik által szervezett, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi ellenzéki pártját és képviselőjét a helyszínre váró tüntetésen Kovács Sándor fideszes országgyűlési képviselő működése ellen is tiltakoznak.

Kövér László csendben tűrt és tűrt!!!

Az első felszólaló amúgy Szabó Tímea (Párbeszéd) volt, aki érdekes kísérletbe kezdett, ugyanis Kövér László házelnöksége alatt hozta be a Parlament elé azt a hírt, miszerint Kövér kabinetfőnökének családja használ egy 240 milliós, határon túliaknak szánt pénzből vett budai lakást.

„Ez egy orbitális kormányzati csalás, ellopták a határon túli magyaroknak szánt pénzt”

- fogalmazott Szabó Tímea.

A Párbeszéd társelnöke tovább élcelődött Kövér Lászlóval, ugyanis felsorolta, hogy szerinte ebben az ügyben felmerül a csalás, a számvitelrendjének megsértése, pénzmosás, vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés elfogadása is.

Szabó Tímea Béli Balázs - Alfahír

„Mit érdemel az a bűnös, aki nem tartja be a Fidesz törvényeit?”

- tette fel a kérdést, azonban a Házelnök kibírta büntetés nélkül (legutóbb több mint 9 milliós bírságot rótt ki Kövér László Szabó Tímeára).

Ezután felhozta Kósa Lajos kikotyogását, amivel elismerte a fideszes politikus, hogy a kormány beszerezte a Pegasus kémszoftvert.

„Nem az államtitkot sértő Kósa Lajos az érdekes, hanem hogy titkosszolgálati eszközökkel figyelték meg az embereket. De ez nagyon forró pite”

- figyelmeztetett Szabó Tímea. Szerinte a kormányoldal tudja, hogy a hatalmuknak lassan vége lesz, és az ettől való félelmükben semmitől nem riadnak vissza, putyini útra léptek. De ebben az országban most már többen vannak a kormányváltást akarók, mi pedig el fogjuk takarítani a sok szemetet – tette hozzá Szabó Tímea.

Dömötör Csaba szerint ők takarították el a romokat a szocialista kormányok után. Az ismert politikai panelek közben csak egy mondat jutott a Pegasus botrányra az államtitkártól: Pintér Sándor a Nemzetbiztonsági bizottság előtt adott tájékoztatást, a magyar szolgálatok 2010 óta nem folytattak törvénytelen adatgyűjtést.

Még elmondta azt is, hogy a fent hivatkozott alapítvány semmiféle közpénzt nem kezel, a kormányzatra való hivatkozás hazugság.

A tanársegéd 145 ezer forintja

Csárdi Antal az LMP képviselője Beszéljünk a tényekről - címmel napirend előtt, arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány bejelentése nyomán tanársegéd mindössze nettó 145 ezer forintot kap.

Sokan azonban nem kapják meg az egyetemi kinevezést például adjunktus, docens, hiába teljesítették a feltételeket -tette hozzá Csárdi Antal. Az LMP-s képviselő ezért arra szólította fel a kormányt, hogy egészítse ki a pedagógusok bérét a garantált bérminimumra, mert most egy kezdő szakmunkás jobban keres, mint egy több éves tapasztalattal rendelkező pedagógus.

Tényleg ennyire értékeli a pedagógusok munkáját?

- tette fel a kérdést Csárdi Antal hozzá téve, hogy ne a 2010 előtti időszakról beszéljen a kormány képviselője.

Jakab Péter (b.) és Orbán Balázs Béli Balázs - Alfahír

Orbán Balázs államtitkár válaszában előbb gyurcsányozott egyet amikor arról beszélt, hogy Csárdi Tamás csak azért lehet képviselő, mert Gyurcsány így akarja... A felsőoktatási bérkérdésről felidézte, hogy Gyurcsány Ferenc kormányzása forrásokat vont ki az oktatásból. Ezzel szemben a polgári kormány volt az amely most 11+15 százalékos béremelésről döntött - közölte Orbán Balázs.

Az államtitkár szerint a propagandapénzek oltási kampányra mennek

Bősz Anett (DK) felszólalásában felhozta, hogy a napokban a kormány úgy csoportosított át 55 milliárd forintot, hogy arról nem tájékoztatott semmit, így a Költségvetési bizottságot sem. (Ahogy arról beszámoltunk, a hétvégén 119 milliárdról döntött Orbán Viktor – szerk.). A politikus felidézte, hogy ismét 5,5 milliárd forintot szánnak kormánypropagandára, de az egyházak is kapnak 4 milliárdot. Meddig fogjuk a jelenlegi költségvetési intézkedéseket nyögni? - tette fel a kérdést Bősz Anett.

A kormány részéről Orbán Balázs elmondta, tudja, hogy illik kritizálni a kormányzati kommunikációt, de szerinte komoly kormányzati és állami felelősség, hogy oltási kampányokat szervezzenek. Szerinte ezek a milliárdok erre a célra mennek, szakpolitikai célok vannak mögötte – tette hozzá (bár a kormányzati propaganda eddig csak a Gyurcsányozásban jelenik meg, legalábbis a közösségi médiában...)

Orbán a gyenge ember

Tóth Bertalan MSZP-s képviselő napirend előtt felidézte, hogy Orbán Viktor a közrádióban azt mondta, nem tudnak újabb embereket rábeszélni az oltásra.

Ez játék az emberi életekkel a politikai haszonszerzés céljából

- jelentette ki az MSZP társelnöke, aki szerint több mint 30 ezer honfitársunkat vesztettük el, de Orbán Viktor ezért nem érez felelősséget.

Orbán Viktor minden pénzt, fegyvert, paripát megkapott a védekezéshez, de nem készült fel az újabb járványhullámra Tóth Bertalan szerint romokban az egészségügy mert a kormány elüldözte az orvosokat és az ápolókat. Gyenge forintot csak gyenge emberek akarhatnak – idézte Orbán évekkel ezelőtti szavait Tóth Bertalan hozzátéve, hogy

a miniszterelnök szerinte gyenge ember.

A gyenge forinttal csak Matolcsy György és köre jár jól - zárta felszólalását Tóth Bertalan.

Rétvári Bence válaszában az MSZP-s képviselő állításával szemben a WHO-ra hivatkozva azt állította, hogy a kormány jól védekezett a járvánnyal szemben.

Felidézte Korózs Lajos videóját, és számon kérte az MSZP társelnökét, hogy a szocialisták kiálltak Korózs mellett, de nem támogatták a kínai vakcinát. Ezután Rétvári Bence átment kampány üzemmódba amikor azt hangoztatta, ha baloldali kormány lett volna a járvány alatt, akkor most vizitdíj lenne a kórházakban, és kevesebb lenne egészségügyi dolgozó.

Mindezt azzal egészítette ki, ha a baloldal visszatérne a hatalomba, akkor szerinte biztosan emelnék a rezsiárakat.

Jakab: A kormány 100 milliárdot akar lehúzni a magyar emberekről!

Jakab Péter, a Jobbik elnöke Áder János 2005-ös kijelentéseire hivatkozott, miszerint ha a benzin ára eléri a 250 forintot, akkor azt jövedéki adó csökkentésével kell csökkentenie. 500 forintnál mit kell csinálni? - fordult a kormányoldal felé a politikus, majd tett is egy javaslatot: ideiglenesen el kell engedni a teljes jövedéki adót.

Jakab Péter Béli Balázs - Alfahír

Felidézte azt is, hogy 2004-ben Orbán Viktor azt mondta, az állam nyerészkedik az üzemanyag árán. Egyetértek, a fele adó, ha valaki 20 ezer forintért megtankolja a kocsiját, abból 10 ezret elvesz a kormány, igen, ez valóban nyerészkedés – fogalmazott Jakab Péter, majd hozzátette:

„csak akkor ne csinálják, ne nyerészkedjenek a magyar ember pénztárcáján!”

Most akarják beszedni a rengeteg pénzt, amit jövőre szét akarnak osztani, most kalapozzák össze a 13. havi nyugdíjat, vagy

"Kövér Laci bácsinak kell még néhány gránátvető, tömegoszlató-fegyver?"

- tette fel a kérdést.

Jakab Péter közölte, a Jobbik egy petíciót indított, amiben három külön célt jelöltek meg, amelyeket korábban a Fidesz is hangoztatott:

vagy azonnal fagyasszák be a benzinárakat, ahogy a horvátok teszik,

vagy engedjék el a 27 százalékos európai rekord áfát,

vagy a literenkénti 120 forintos jövedéki adót.

Nekem mindegy, hogy melyiket választják, csak most már valamit csináljanak, mert ott ahol a benzin drágul, minden drágul – figyelmeztetett a jobbikos politikus. Csak az elmúlt hónapban például a cukor 9 százalékkal, a liszt 25 százalékkal drágult.

Éhségházadásra számítsunk?! A felelőtlen kormányzásuk miatt ez is benne van a pakliban

– mondta.

Egy ország képed el azon, hogy semmit nem tesznek a drágulás ellen, szét tárják a kezüket és Gyurcsányoznak, ennél egy óvodás is többre képes, csak ő nem kap ezért milliós tiszteletdíjat – fejtegette.

A benzint terhelő jövedéki adóból az év végéig közel 100 milliárdot akarnak lehúzni a magyar emberekről. „Ne tegyék, hagyják ott ezt a pénzt a lakosságnál, hogy legyen miből élni”

- figyelmeztetett, mert szerinte a jövő évi osztogatást megelőző fosztogatást sokan nem fogják túlélni.

Jakab Péter Béli Balázs - Alfahír

A kormány nevében válaszoló Dömötör Csaba azonban elég magas hőfokra tekerte a szociális érzéketlenséget. Egy mondattal elintézte a benzinárakat: szerinte Magyarországon olyan benzinárképzés van, amely drágulás esetén automatikusan csökkenti az adót,

de a legfontosabb tényező az olaj világpiaci ára.

Az államtitkár ezután valóban nem Gyurcsányozott, hanem a Márki-Zay Pétertől idézett, például hogy ő a benzinárban semmilyen szociális komponenst nem tart indokoltnak, illetve hogy az árak szabályozását kommunista ötletnek tartja, valamint hogy nem az a cél, hogy a határon megállítsuk a világpiaci árakat.

De ezek szerint a kormánynak sem ez a célja.