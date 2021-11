Ha a benzin drága, minden drága: mindenkit várnak az elszabadult üzemanyagárak elleni tüntetésre

Mint megírtuk, demonstrációt tart most szerdán a Jobbik a rekord magas üzemanyag- és élelmiszerárak, az alacsony fizetések, a politikai hazugságok, valamint a kormánypárti urizálás és pökhendiség miatt Mátészalkán. A tüntetésen javaslatokkal is szolgál a magyar néppárt a válság kezelésére. A demonstráción Földi István, Szabolcs megye 5. számú választókerületének összefogás által indított képviselőjelöltje mellett Jakab Péter Jobbik-elnök és Dudás Róbert alelnök is részt vesznek.

Tüntetés lesz az elszabadult üzemanyagárak és a szegénység ellen Demonstrációt tartanak a rekord magas üzemanyag- és élelmiszerárak, az alacsony fizetések, a politikai hazugságok, valamint a kormánypárti urizálás és pökhendiség miatt november 10-én Mátészalkán. A Jobbik által szervezett, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi ellenzéki pártját és képviselőjét a helyszínre váró tüntetésen Kovács Sándor fideszes országgyűlési képviselő működése ellen is tiltakoznak.

Az N1TV Napi Téma című műsorában Farkas Krisztina, a Jobbik szóvivője elmondta, a tüntetésre a teljes ellenzéki összefogás szimpatizánsait, az ott élőket, és azokat is várják, akiket érdekel a magyarországi szegénység és a benzin drágulása.

A célunk az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy itt van a következő stop, gátat kell szabni az emelkedő üzemanyagáraknak, hiszen ha a benzin drága, akkor minden drágul vele együtt

- fogalmazott.

Farkas hangsúlyozta, az üzemanyagárak drágulása hatással van a szállításra, illetve az élelmiszerek árára is.

"Egyesek azt prognosztizálják, hogy karácsonyra irtózatosan megdrágul minden olyan termék, ami nem csak a szentestei menühöz, hanem az élet összes területéhez nélkülözhetetlen"

- fejtette ki.

Ahogyan arról beszámoltunk, az eheti parlamenti ülés egyik legfontosabb kérdése az, hogy az Orbán-kormány hajlandó, vagy képes-e bármit tenni a rekordmagas benzinárral szemben, amely most már érezhetően drágítja az élelmiszereket is. Nos, úgy tűik, hogy nem:

hiába kérdezte ugyanis erről a kormányt Jakab Péter, a Jobbik elnöke napirend előtti felszólalásában, érdemi válasz nem érkezett Dömötör Csaba részéről.

Azaz minden marad úgy, mint eddig.

A Jobbik nemrégiben Stop benzináremelés! néven petíciót indított, amiben három külön célt jelöltek meg, amelyeket korábban a Fidesz is hangoztatott: