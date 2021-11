Már több mint 10 ezren jelentkeztek ellenzéki szavazatszámlálónak

A 2022. évi országgyűlési választások tisztasága szempontjából alapvető fontosságú, hogy minden szavazókörben legyen két olyan felkészült szavazatszámláló, aki független a kormánypártoktól – áll az ellenzéki pártok közös sajtóközleményében, akik megbízták a Tiszta Választásokért Alapítványt, hogy segítse elő a közös listát állító pártok szavazatszámlálóinak koordinálását. Emlékeztetnek, ennek eredménye a 20k22 projekt, amely segíti a hatpárti közös toborzást, a jelentkezők képzését és delegálását, továbbá biztosítja az esetleges választási incidensek összegyűjtését, valamint a szavazóköri eredmények alternatív összesítését.

A 20k22 egy civil kezdeményezés a hat ellenzéki párt támogatásával, nem Bajnai Gordon áll mögötte, de köszönjük neki a népszerűsítést - interjú Ruskal-Klemm Csillával Az elmúlt napokban nagyobb sajtófigyelmet kapott a 20k22 elnevezésű szerveződés, amely azt tűzte ki célként maga elé, hogy 2022 tavaszán minden szavazókörben legyen két-két képzett önkéntes szavazóbiztos, akik segítik a választás törvényes lebonyolítását. Pontosan kik állnak emögött a kezdeményezés mögött? Hogyan készítenek fel 20 ezer embert a szavazatszámlálói feladatok ellátására?

A projekt együttműködik a már 2018-ban is működött Számoljuk Együtt Mozgalommal (SZEM) is annak érdekében, hogy a közös listát állító pártok utóbbi önkénteseit is delegálják a szavazatszámláló bizottságokba.

Az ellenzéki együttműködés megköszöni annak a több mint 10 ezer jelentkezőnek, akik már vállalták ezt a feladatot, egyúttal reményüket fejezik ki, hogy az év végéig elérik a 20 ezres célt. A jelentkezéseket a 20k22 honlapján vagy Facebook-oldalán várják.