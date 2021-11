A tartós burkolat titka: segédanyagválasztás anyagtípusok szerint (x)

A burkolatok kiválasztásnál fontos, hogy körültekintően válassz! Ugyanis egy elhibázott döntést sokkal költségesebb helyrehozni, mint egy falfestés esetében. Cikkünkben választ kaphatsz arra, hogy milyen az ideális burkolóanyag!

A burkolatok két fő típusa

A nedvességgel érintkező, illetve kültéri burkolatokat hidegburkolatoknak nevezzük, a csempék és a különböző járólapok tartoznak ide. A konyhában, a fürdőhelyiségeken alkalmazhatóak leginkább. A padlószőnyeg, a linóleum, illetve a parketta pedig az úgynevezett melegburkolatok, amelyek a nappalik, illetve a szobák jellemző burkolóanyagai.

Melyek a legtartósabb burkolatok?

A burkolat igénybevételétől függ, hogy milyen anyagú és minőségű padlóburkoló a legmegfelelőbb az adott helyiségbe. A járkálás gyakorisága, a sérülés- és a karcolásveszély, illetve a víznek való ellenállósága az, amit leginkább figyelembe kell venned.

A kopásállóság

A hálószobában vagy a nappaliban, ahol nem járkálsz cipőben, nem éri nedvesség a felületet, ott kevésbé fog kopni a padló. Ezekbe a helyiségekbe a parketta vagy a padlószőnyeg az ideális választás.

A gyakoribb járkálásnak, karcolásnak kitett lakrészekben (étkező, nappali, előszoba) a járólapok, burkolólapok alkalmazása ajánlott. Ezek tartósságát a tömörségük határozza meg. A porózusabb burkolólapokat fajansznak hívjuk, ezek felülete fényes és csak beltérre használhatóak.

Kültérre az úgynevezett kőagyaglapot érdemes használni. Ezek tömörebb és ellenállóbb burkolólapok. A tartósság szempontjából a burkolólapokat öt kopásállósági osztályba soroljuk. Az 1. osztályba a legkevésbé kopásálló, míg az 5. osztályba az erős igénybevételnek is ellenálló burkolólapokat soroljuk.

Az étkezőhelyiségben magasabb kopásállóságra van szükség, a hálószobában vagy a mosdóban a kevésbé kopásálló anyag is jó.

Vízálló felületek kialakítása

A burkolólapok felülete bár vízálló, az illesztéseknél azonban beszivároghat a víz. A kád vagy a zuhanyzók környezete tehát külön odafigyelést igényel. A vízhatlanság érdekében használj speciális burkolási segédanyagokat! A vízálló fuga mellett a padló előkészítésére rugalmas ragasztóanyagokat, különböző vízálló emulziókat, illetve szigetelőfóliát alkalmazz!

A padlófűtés burkolata

A padlófűtés bármilyen padlótípussal kombinálható hővezető-képességüktől függően különböző hatékonysággal. Míg a csempék és a járólapok hővezető képessége kiváló, a többi burkolaté gyengébb.

Faburkolat esetén a tömörebb a jobb hővezető-képességű. Padlószőnyegnél fontos, hogy az alátét ne legyen hőszigetelő tulajdonságú. Laminált padlók nagy része is használható padlófűtéshez.

A burkolási segédanyagok esetén (aljzatkiegyenlítő, ragasztó, stb.) szintén figyelembe kell venni, hogy padlófűtéssel kompatibilis legyen.

További szempontok a burkolat kiválasztásánál

A burkolat anyagán túl az esztétikai szempontokat is figyelembe kell venned. A világosabb, élénk színek tágítják a teret, de a burkolatok mintázata is befolyásolja optikailag a térérzetet. A padló és a falak színe legyen összhangban. Vedd figyelembe a helyiség méreteit és megvilágítását, illetve a berendezési tárgyak stílusát is.

A lakásod burkolata hosszú évekre meghatározza a helyiségek hangulatát, a későbbi átalakításoknál is mérvadó lesz a padló színe, anyaga és mintázta. A burkolatok lefektetése vagy cseréje nem csak bonyolult, hanem költséges is. Ezért fontos, hogy akár évtizedekre megfelelő padlóburkolatot válassz.