QR-kóddal ellátott megállónévtáblákat tesztel a BKK, egyelőre tíz helyen látható ilyen

Új típusú, QR-kóddal ellátott megállónévtáblákat tesztel a Budapesti Közlekedési Központ - írja a BKK hétfői sajtóközleményében.

Hangsúlyozták,

a kód beolvasása lehetővé teszi, hogy az utazástervező applikáció azonnal megjelenjen a felhasználó mobilkészülékén, így biztosítva a könnyebb és gyorsabb utazást.

Amikor a BKK ügyfelei mobileszközükkel leolvassák a QR-kódot az új névtáblákról, eljutnak a BKK FUTÁR applikáció felületére, vagy annak hiányában egy weboldalra, amely megjeleníti az adott megállóból induló járatokat.

Az ügyfél így pontosabb információt kaphat arról, hogy az adott busz hol jár, mikor érkezik meg, vagy ha újra kell terveznie az utazását, ezt azonnal megteheti az alkalmazás segítségével.

Felidézték, 2021. augusztusától az FUTÁR utazástervező alkalmazás már a MÁV-HÉV adatait is valós időben jeleníti meg.

A BKK kiemelte, hamarosan újabb fejlesztések várhatók az applikációban:

A BKK INFO aktuális hírei is megjelennek majd, így a forgalmi információkról és a közlekedést ért változásokról is azonnal értesülhetnek az utasok. Ezenkívül elérhetővé válik a valós idejű újratervezés is, a megosztáson alapuló közlekedési eszközöket használók pedig térképen találhatják meg a gyűjtőpontokat.