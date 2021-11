Az MTI cenzúrázta a Jobbik Karas Monika pofátlan végkielégítéséről szóló sajtóközleményét

Úgy tűnik, a csillagászati összegből, évi 100 milliárd forintból működő, fideszes kézivezérlésű közmédia részeként működő Magyar Távirati Iroda folytatja korábbi gyakorlatát és olykor továbbra sem hajlandó közölni a Jobbik sajtóközleményeit. Mint megírtuk, júliusban például az MTI arra hivatkozva tiltotta le a párt 888.hu-val és köztévével szemben megnyert két sajtóperéről beszámoló közleményét, hogy az “sértheti a közmédia szervezeteinek jó hírét és üzleti érdekeit.”

Semmi különös: az MTI ismét nem hozta le a Jobbik sajtóközleményét Úgy tűnik, a közmédia részeként működő Magyar Távirati Iroda folytatja korábbi gyakorlatát és nem mindig hajlandó közölni a Jobbik sajtóközleményét. Legutóbb júliusban történt hasonló, amikor az MTI arra hivatkozva tiltotta le a párt 888.hu-val és köztévével szemben megnyert két sajtóperéről beszámoló közleményét, hogy az "sértheti a közmédia szervezeteinek jó hírét és üzleti érdekeit."

Ezúttal a magyar néppárt „Még várunk, hogy a Fidesz-központ megmondja, mik a jó válaszok a kellemetlen kérdésekre” kezdetű kétrészes, az MTI OS-hez hétfőn eljuttatott közleményét cenzúrázta.

Az MTI Országos Sajtószolgálata szerint a Jobbik Magyarországért Mozgalom közleménye "az OS Szabályzatának 14.2. pontjába ütközik", ezért azt nem áll módjukban kiadni.

Megjegyezték, hogy a Szabályzat 15. pontja értelmében az MTI jogosult egyes közlemények közzétételét megtagadni, a közlemény közzétételének megtagadásáért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

Itt az adód: 41 milliót kapott leváltásakor a Médiatanács elnöke, az új posztján havi 4 milliót keres A rendszer olykor felfalja, máskor pedig busásan megfizeti gyermekeit, így a NER-ben nem csak házon belüli titkos megfigyelések zajlanak, hanem komoly pénzosztások is. Karas Monika, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), illetve a Médiatanács nemrég lemondatott elnöke (akinek utódját így még biztosan a Fidesz jelölhette ki újabb kilenc évre, biztosítva, hogy egy kormányváltás után is ők felügyeljék a hazai sajtót) a 24.hu szerint több mint 40 millió forintot rakhatott zsebre azért, mert leváltották.

A Magyar Távirati Iroda által visszadobott közleményt változtatás nélkül közöljük:

"Még várunk, hogy a Fidesz-központ megmondja, mik a jó válaszok a kellemetlen kérdésekre"

A pofátlanul magas végkielégítések 95%-os megadóztatása is csak addig volt érdekes a Fidesznek, amíg nem a sajátjaikról volt szó. A haverok pofátlanabbnál pofátlanabb kistafírozására ez a szabály már rég nem vonatkozik, lásd a Médiahatóság elnökét, akinek 61,6 millió forinttal hálálták meg, hogy fogta az ejtőernyőt, és idő előtt átrepült más zsíros állásba.

Csak be kell kapcsolni a közszolgálatinak csúfolt állami tévéket vagy rádiókat, hogy képet kapjunk arról, milyen munkát végzett az elmúlt 8 évben az a Karas Mónika, akinek amúgy a kiegyensúlyozott tájékoztatás feletti őrködés volt az első számú feladata. Amikor épp nem Orbánról meg a Fideszről zengenek dicshimnuszokat, az ellenzékről hazudoznak. Ellenzéki párt képviselője pedig jó, ha szökőévente egyszer kap 5 percet, hogy elmondja a mondanivalóját.

Az ottani munka minőségét és elfogulatlanságát mi sem mutatja jobban, mint az a hangfelvétel, amelyen a közmédia egyik vezető szerkesztője köntörfalazás nélkül beszél arról, hogy ők, úgy központilag nem az ellenzéket támogatják, akinek pedig a pártközpontos kézivezérlés nem teszik, adja be a felmondását. Karas Mónika egy pillanatig sem érezte azt, hogy neki dolga volna ezzel. Persze miért is lenne, hiszen régi harcostárs már ő is a Fidesznél.

Most pedig átadja a helyét, csakis azért, hogy még gyorsan a bukás előtt betonozhassanak be valakit újabb kilenc évre a Médiahatóság élén.

Ezért a NER-nél jár a jutalom és a pofátlan végkielégítés – és hogy még véletlenül se legyenek anyagi problémái – az új munkahelyén, az Állami Számvevőszék alelnökeként havi 4,2 milliós bér is, ami hogy, hogy nem szinte pont megegyezik eddigi fizetésével.

A magyar embernek meg maradnak a magas árak, a magas adók és az alacsony bérek, és még ki tudja, hány bőrt akarnak még lehúzni rólunk…

Vajon mivel vették rá Karas Mónikát – a kártalanítás mellett – hogy "munkahelyet váltson"?

A hétköznapokban, egy átlag magyarnak, aki nem Orbánt szolgálja, hasonló esetben vajon mennyi végkielégítés járna - pláne, ha maguk mondanak fel a munkahelyükön?

"Még várunk, hogy a Fidesz-központ megmondja, mik a jó válaszok a kellemetlen kérdésekre."

Ugyanakkor jobb, ha tudják: nincs az a betonba öntött Polt Péter, vagy médiahatósági elnök, aki megúszhat egy felelősségre vonást egy kormányváltást követően.

A lopott pénz pedig visszajár."