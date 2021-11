Szijjártó: hősiesen védik a lengyelek az EU külső határát, a visegrádi országok készek segíteni, ha kell

A fehérorosz határőrök segítséget nyújtottak a migránsoknak áttörni a határkerítésen, és könnygázt is adtak nekik, amit azok be is vetettek a lengyel határőrök ellen - közölte szombaton a Twitteren a lengyel határőrszolgálat. "Éjjel (a Podlasie vajdaságbeli) Czeremcha térségében fehérorosz katonák hozzáláttak lebontani az ideiglenes határkerítést. Ledöntötték az oszlopokat, és átszakították a hálót szolgálati gépkocsi segítségével.