Bojár Gábor egy "kisebb összeggel" már támogatta Márki-Zay Pétert

Anyagilag is támogatta már Márki-Zay Pétert, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjét Bojár Gábor a „lehetőségeihez képest egy kisebb összeggel”, ami nagyjából 1-2 millió forintot jelentett időnként - mondta el a Graphisoft alapítója az ATV-nek adott interjújában.

A vállalkozó arra is kitért a beszélgetés során, hogy nem a miniszterelnök-jelölt iránt érzett szimpátiája miatt vállalta el a gazdaságpolitikai területért felelős szakértői posztot Márki-Zay csapatában, hanem mert úgy érezte, hogy ezzel tud segíteni Magyarországon. Felhívta ezzel kapcsolatban a figyelmet arra, hogy már Dobrev Klára mellett is vállalt ehhez hasonló szerepet, sőt még egy Matolcsy György mellett alakult tanácsadói testület munkájában is részt vett korábban.

Arra a kérdésre, hogy lenne-e gazdasági miniszter Márki-Zay kormányában, határozott nemmel válaszolt Bojár, mivel nem tartja magát alkalmasnak erre a pozícióra, más tudásra lenne ehhez szüksége, mint amivel rendelkezik.

A Márki-Zaynak adott támogatásról elmondta, hogy úgy érzi, egy jómódú polgárnak állampolgári kötelessége támogatni azokat a politikai formációkat, amelyeknek az értékrendjével egyetért, azonban ezt a támogatást még azelőtt adta a hódmezővásárhelyi polgármesternek, mielőtt az miniszterelnök-jelölt lett volna.