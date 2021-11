A telefontokok világa (x)

Telefontokot vagy táskát ma már szinte mindenki vásárol a telefonjához. A legfőbb indok természetesen a védelem, de egy jól megválasztott tok sokat elárul a használója személyiségéről is.

A védelem és a design

Egy tokkal védett készüléket leejthetsz a földre, vagy körültekintés nélkül beledobhatsz a táskádba, hiszen nagy valószínűséggel ez a hasznos borítás megvédi majd a balesetektől. Mondanunk sem kell, hogy egy tokot megvenni sokkal, de sokkal olcsóbb, mint mondjuk kijelzőt cserélni. Ráadásul mivel megvédi és kíméli a telefonod külsejét, így esetleg egy eladás esetén is hálás lehetsz majd neki, hiszen kvázi értékállóvá teszi a használatban lévő készüléket.

Ezek tehát a fő funkciók, amelyek miatt általában megvásároljuk őket. Azonban az, hogy milyet választunk rá, az már teljesen személyiségfüggő. A klasszikustól egészen a plüssből készült csodákig találhatsz a telefonodra ilyen kiegészítőt. Az, hogy melyik lenne a számodra a legpraktikusabb, abban a TokotAkarok webshopja fog tudni eligazítani.

Szilikon-, műanyag és bőrtokok

A legegyszerűbben használható tok a szilikontok. Könnyen fel- és levehető a telefonról, így elsősorban azoknak ajánljuk, akik sűrűn szeretik cserélgetni a telefonjuk külsejét. Biztosan nem fog megnyúlni, hiszen ez az anyag rendkívül strapabíró. A tisztíthatósága is nagyon jó, az ára pedig kedvező. Design tekintetében pedig határ a csillagos ég. Az egyszerűtől a mintásig, a kockástól a pöttyösig, nagyjából bármi beszerezhető.

A műanyag tokok is jól tisztítható védelemnek számítanak, de a felhelyezésük ellentétben a szilikonnal már egy precízebb feladat. Nagyon fontos, hogy mindig tökéletesen illeszkedjen a telefonra, mert csak így tud megfelelő védelmet biztosítani. A bőrtokok előnye pedig az, hogy hosszú évekig elnyűhetetlenek maradnak, de az áruk az anyag miatt mindig magasabb.

A flipesek és sportosak

Sokan szeretik azokat a fajta tokokat, amelyek úgy működnek, mint egy mappa. Az egyik részük oldalra vagy lefelé nyitható. Ezek a TokotAkaroknál kapható flip tokok mágneszárral, patenttal esetleg tépőzárral záródnak, és maximális védelmet nyújtanak például egy rendszeresen táskában hordott telefonnak. Sokan azért is kedvelik ezt a típust, mert a belsejében kis kártyatartó részek is vannak, ahová a fontos papírokat csúsztathatják.

Ha szoktál filmet nézni a telefonodon, akkor is jó választás, hiszen az oldalra nyíló alkalmas arra, hogy letámaszd vele a készüléket. Létezik belőlük úgynevezett ablakos is, amely arra szolgál, hogy a csukott tokon keresztül is fel tud venni a beérkező hívást. Készülhetnek bőrből vagy a bőrhöz nagyon hasonlító úgynevezett ökobőrből is. Az árukat többek között ez is meghatározhatja.

A sportosabb életmódot folytatók számára inkább az ütésálló megoldásokat ajánlanánk vagy a karra húzható tokokat, amelyek lehetővé teszik a telefon sportolás közbeni használatát is.

A lehetőségek tárháza, amint látod, nagyjából végtelen a telefontokok tekintetében. Beruházni viszont mindenképp érdemes rájuk, hiszen hosszú időre megőrizheted velük telefonod épségét!