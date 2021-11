Az oroszok szerint év végére rábólinthat a Szputnyikra a WHO

Oroszország arra számít, hogy év végére az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is jóváhagyja az orosz gyártmányú Szputnyik V vakcina alkalmazását – írja a Bloomberg. A portálnak adott nyilatkozatában az orosz Russian Direct Investment Fund (RDIF) vezetője, Kirill Dimitrijev hozzátette, még néhány bürokratikus lépésen kell keresztülmenniük.

A WHO viszont a múlt héten azt közölte, hiányosak az orosz vakcina dokumentációi.

Az RDIF vezetőjének szavait némileg árnyalja, hogy ugyanő június elején még abban bízott, a Szputnyik V-t 2021 nyarán engedélyezheti a WHO, ez azonban – már bőven benne járunk az őszben – nem történt meg. Az USA a hónap elején feloldotta az országba a beutazási tilalmat, de csak azok számára, akiket a WHO által is elfogadott vakcinával oltottak be. Ezek közé a Szputnyik nem tartozik be.

Kirill Dimitrijev a Bloomberg TV-nek azt is elmondta, az orosz vakcina második dózisának szállításában gyártási nehézségek miatt korábban ugyan voltak fennakadások, de azok mára helyreálltak.