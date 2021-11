Jakab Orbánnak: tele lett a gatya. Kell a pénz, kell az adó, hogy legyen miből kifizetni a 13. havi nyugdíjat

Miután Orbán Viktor miniszterelnök szót ejtett péntek reggeli szokásos rádióinterjújában a bevezetett benzinár-csökkentésről, mely kapcsán azt nyilatkozta, hogy a kormány találta ki, és a másik oldal pedig ellenezi. Majd azt is hozzátette, hogy a 480 forintos árat még kibírja a szektor, és felmérték az emberek véleményét is, ami 80 százalék feletti támogatást mutatott, persze ez csak arra vonatkozik, hogy az emberek szívesebben fizetnek kevesebbet, nem pedig a szakmai részletekre.

Ezt a Jobbik elnöke, Jakab Péter nem hagyhatta szó nélkül, így Facebook-bejegyzésben árnyalta a miniszterelnök kijelentéseit.

Orbán szerint nem kell óvatoskodni a benzinárral, ezért ő nem is gatyázott, beavatkozott. Nem is akárhogy. Úgy rögzítette az üzemanyagárat 480 forinton, hogy egy újjal nem nyúlt az adókhoz, így a 480 forint fele továbbra is a kormányt gazdagítja