Az Apple iPhone 11 legkedveltebb tulajdonságai (x)

Az Apple iPhone 11 sokak számára jelenti a megtestesült szelfi kamerát, amivel nem könnyű rossz képet készíteni. Ha sokan így gondolnak egy telefonra, akkor abban csak van valami, nem? Ez a készülék nagyon erős a fotók és videók készítésében. Lássuk is, hogy mire gondolunk.

Kezdjünk pár tulajdonsággal

Adott egy 6,1 hüvelykes minőségi képernyő, mely mögé egy bivalyerős chip és egy kiváló és hatékony szoftver van bepakolva. Mi lesz ebből? Hát az Apple iPhone 11. Persze ennél azért sokkal többet rejt ez a kiváló okostelefon. Itt most nem a 4GB RAM-ról, vagy a 4 magos GPU-ról, de nem is a 3110 mAh-es akkumulátorról beszélünk. Ez utóbbi egy egész napos használatot biztosít, töltés nélkül. Bár a felsoroltak mindegyike megérne egy misét külön-külön is, a fotós képességekről van szó. De erről a következő bekezdésekben írunk bővebben.

Beszéljünk a biztonságról

A legbiztonságosabb arcazonosítási rendszer került a telefonba, a beépített Face ID-val oldhatod fel a telefonod. Ez pontosabb, megbízhatóbb még a korábbi, szintén kiváló Touch ID-nál is.

A telefon minden funkciója úgy van tervezve, hogy óvja a személyes adatainkat. A Face ID nem tárol és oszt meg fotókat rólad. Az összes adatod titkosítva van, ha használod az iMessage-et vagy a FaceTime-ot. A térkép pedig úgy is útba tud igazítani, hogy senkivel sem osztja meg, hogy épp merre jársz.

Apple iPhone 11: a fotókirály

A hátlapon található dupla kamerarendszer nem véletlen. A széles látószögű kamera meg lett toldva egy ultraszéles látószögűvel is. Így egy teljesen új látószögből követheted az eseményeket ezen a kamerán keresztül.

Lásd a világot sokkal szélesebben! Az ultraszéles látószögnek köszönhetően gyakorlatilag négyszer annyi minden fér a képre, mint előtte. Nem kell kompromisszumot kötnöd a képeket illetően, sőt, bőven bele fog férni nyaralás közben a táj és a család is egyszerre. De koncerteken is jó szolgálatot tesz, ugyanis rá fog férni a közös képre a zenekar és a tömeg is.

Az éjszakai módtól simán el fogod dobni az agyad! Éjjel sem kell sötétben tapogatóznod, mert olyan képeket készíthetsz ezzel a kiváló telefonnal, amiket ezelőtt még soha! Sokkal világosabb és természetesebb színekkel ellátott fotókat készíthetsz. És akkor ott van még az úgynevezett Slofie is, a másodpercenként 120 képkockájával.

Videózz úgy, mint még soha!

Ha gyönyörű, tűéles 4K-s videókat szeretnél készíteni, akkor kiváló választás lesz számodra az iPhone 11. A 4K-s videóid akár 60 képkocka/másodperc sebességgel is rögzítheted. Ha videó közben zoomolsz, akkor a hangrögzítés is követi a zoomolásod, hozzáigazodik a hang a képhez.

Ezután ha kész vagy a felvételekkel, akkor a videóidat is épp oly könnyen tudod szerkeszteni, mint a képeidet. Ráadásul fotózás közben is nagyon könnyen válthatsz videózásra. Ehhez csak annyit kell tenned, hogy nyomva tartod az exponálógombot. Ugye milyen egyszerű?