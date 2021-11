Hogyan válasszunk utasbiztosítást? (x)

Az utazásaink során számos olyan helyzettel találhatjuk szembe magunkat, amikre nem feltétlenül lehet előre felkészülni. Az elkeveredett csomagok és a váratlan betegségek vagy balesetek éppúgy meg tudják keseríteni a pihenésre szánt időnket.

Pontosan ezek miatt nem árt tehát, ha utasbiztosítást kötünk, hogy minden útitársunk és személyes tárgyunk biztonságban legyen. A következő cikkben azt fogjuk részletezni, milyen szempontokat érdemes figyelembe venned a megfelelő utasbiztosítás kiválasztásakor.

Hová utazol?

Ha csak egy városnézésekkel tarkított, nagyobb rizikóktól mentes nyaralást tervezel, akkor érdemes az egyszerűbb, alapbiztosítások közül válogatnod, de mindenképpen vedd figyelembe azt is, hogy hányan fogtok utazni, hiszen megeshet, hogy találsz a létszámotoknak megfelelően specifikus csomagokat is. Ne feledkezz meg arról sem, hogy 90 napnál hosszabb tartózkodás esetén már nem biztos, hogy az alapbiztosítások egyikével jársz jól.

Amennyiben téli kiruccanást terveztek síeléssel, snowboardozással egybekötve, keresd a specifikusan ezekre a tevékenységekre kialakított csomagokat, de egy nyári vakáció során is előfordulhat, hogy szükséged lesz olyan biztosításra, ami az extrém sportok űzése alatt bekövetkező balesetek előfordulására is kockázatot vállal.

Covid fertőzés esetére biztosítva leszel?

Napjainkra igen fontos kérdéssé vált az is, hogy a koronavírus-fertőzés tüneteit mutatva ellátásra jogosult leszel-e. Ugyan a legtöbb országba már csak érvényes oltási igazolással mehetsz be (egyes helyeken még azt is szabályozzák, hogy melyik vakcinákat fogadják el), mégis előfordulhat olyan helyzet, hogy ennek ellenére elkapod a vírust. Ilyen helyzetben nem árt, ha van fedezet a biztosításodban karantén esetére, sürgősségi orvosi/kórházi ellátásra, gyógyszerekre, mentésre vagy hazaszállításra. Azt viszont minden esetben nézd meg, hogy az úti célod szerepel-e a Külügyminisztérium “utazásra nem javasolt térségek” listáján, ugyanis a legtöbb biztosító ezekre az országokra nem szívesen vállal kockázatot a koronavírus-fertőzést illetően.

Mikor kössem meg az utasbiztosítást?

Ha utazásról van szó, jobb minden mozzanatot előre megtervezni és megfontoltan indulni. Ilyenkor igen sok dologra oda kell figyelni, és bizony előfordul, hogy valahogy megfeledkezünk a biztosításról, vagy csak “nem szeretem” feladatként a végére marad. Ilyenkor sem kell kétségbeesni, ugyanis az Allianz Hungáriánál akár 2 órával az utazás előtt is megkötheted a biztosításodat, így biztonságtudattal tudsz majd nekivágni a nagy kalandnak.