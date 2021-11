Távozásra szólította fel az ellenzék a zaklatásért elítélt fideszes polgármestert

- számolt be az őt ért megaláztatásról Németh Kiss Pálma, a tyukodi polgármesteri hivatal anyakönyvvezetője, Potocskáné Kőrösi Anita, jobbikos országgyűlési képviselő Facebook oldalán.

A Mátészalkai Járásbíróság múlt héten bűnösnek találta Czibere Józsefet szeméremsértés, valamint testi sértés vétségben. Tyukod polgármesterét halmazati büntetésül 300 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére is ítélték.

A nem sokkal az eset előtt megözvegyült Németh Kiss Pálma szerint a legrosszabb az elhúzódó jogi procedúra volt, mert annyiszor kellett elmondania, felidéznie a történteket.

A nyomozók is általában férfiak és talán nem is tudják, vagy meg sem próbálják átélni, hogy ha ez az ő hozzátartozójukkal történt volna, akkor mit csinálnának, vagy mit élnének át. Azt, hogy négy és fél év után a bíróság kimondta, hogy bűnös én tiszta szívből örülök, mert én a mai napig itt dolgozok, és napi szinten vagyok kitéve mindennek és nemcsak én, hanem a gyerekeim is