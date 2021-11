A Spirit FM-nek nyilatkozott Jakab Péter, a Jobbik pártelnöke a benzinár befagyasztásáról. A jobboldali politikus elmondta, hogy jelenleg Ausztriában csak alig 15-20 forinttal drágább az üzemanyag, csak annyi a különbség, hogy bérek háromszor-négyszer magasabb, mint idehaza.

„Az árbefagyasztás egy részleges megoldás, legfőképpen úgy, hogy a kormány semmilyen áldozatot nem hoz, hiszen a növekvő kiadásokat ráterhelte a benzinkutakra. A 480 forintos üzemanyagárnak a fele továbbra is adó. Nagyon fura, hogy az ellenzékben a Fidesz nagyon jól tudta, hogy mit kell csinálni, akkor ők is Áfa és jövedéki adó csökkentésről beszéltek."

Hozzátette, hogy most kormányon erre nem hajlandó a Fidesz, pedig akkor is meg kéne tenni ezt, ha Brüsszellel tárgyalásokat kéne kezdeni. Úgy véli, ideiglenesen fel kéne függeszteni a jövedéki adót, amellyel literenként 120 forinttal lenne olcsóbb az üzemanyag. Erre azért is van nagy szükség, mert az elszabaduló benzinárak miatt jelentős mértékben növekedtek az élelmiszerárak is.

Kötelező oltás

A kötelező oltással kapcsolatban elmondta a Jobbik elnöke, hogy az oltást kötelezővé nem lehet tenni. Mindenkinek a saját belátására kell bízni, hogy felveszi-e azt.

„Ugyanakkor én mindenkit arra biztatok, hogy oltassa be magát. Én a harmadik oltást is felvettem, mert az orvosom is ezt ajánlotta, s én nem akarok okosabb lenni az orvosoknál."

- tette hozzá Jakab.

Úgy véli, azzal tudnák ösztönözni az embereket az oltásra, hogyha végre beengednék a sajtót a kórházakba. Ugyanis, ha végre az emberek a saját szemükkel is látnák, hogy milyen állapotok uralkodnak, hogy hányan halnak bele a vírusba a Covid-osztályokon, akkor többen éreznék azt, hogy igenis fel kell venni az oltást.