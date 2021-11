Utazás: az EU 9 hónapos érvényességi időt vezetne be az oltási igazolványokra

Mint tegnap megírtuk, várhatóan csütörtökön új utazási ajánlásokat jelent majd be az Európai Bizottság. Az előzetesen kiszivárgott információk alapján a digitális Covid-igazolvánnyal nem rendelkezők jó eséllyel kényszerülhetnek ismét karanténra, az európai országok többségében az orosz vagy a kínai oltással rendelkezőket továbbra is úgy kezelik, mint az oltatlanokat, továbbá fontos újítás, hogy az uniós Covid-igazolványt pedig kiegészítik olyan frissítéssel, amely tartalmazni fogja a harmadik vagy emlékeztető oltásokat is.

Most a Bloomberg által megismert dokumentum alapján alapján a 24.hu azt írja,

az Európai Unió javaslata szerint a második adag vakcina beadásától számított 9 hónapig lennének érvényesek az oltási igazolványok az EU-n belüli utazáshoz, ha valaki addig nem kéri az ismétlő dózist.

Mint kiderült, az Európai Bizottság továbbra azt javasolja a tagállamoknak, hogy korlátozások nélkül fogadják az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott vakcinákkal beoltott EU-állampolgárokat.

Ezenkívül azt kérik országoktól, hogy január 10-én nyissanak meg minden olyan ország utasai előtt, akik az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által jóváhagyott vakcinákat kapták.

A WHO már jóváhagyta az AstraZeneca Indiában gyártott változatát, a Covishieldet, a szintén indiai Covaxint, illetve a két kínai vakcinát, a Sinopharmot és a Sinovacot is, ám az orosz vakcinát továbbra sem.