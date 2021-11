Több mint félmillió gyorstesztet kapnak a háziorvosok

Újabb 576 ezer antigén gyorstesztet biztosít a kormány a háziorvosoknak és házi gyermekorvosoknak, hogy ezzel is segítse a járvány megfékezését - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon. A teszteket ezúttal is a kormányhivatalokon keresztül kapják meg a háziorvosok, a kiszállítás csütörtökön kezdődik és november végéig a tesztek megérkeznek a praxisokba.

A háziorvosok és házi gyermekorvosok októberben is 800 ezer gyorstesztet kaptak arra, hogy kiszűrjék koronavírus-gyanús betegeket a nagyszámú szezonális légúti betegségek tüneteivel jelentkezők közül. A koronavírus gyanúról továbbra is a háziorvos dönt. Továbbra is koronavírus-fertőzés gyanújára utaló tünet: a száraz köhögés, láz, nehézlégzés, hirtelen szaglásvesztés, vagy ízérzés zavara. Emellett a háziorvos szakmai tapasztalata alapján egyéb tünetet is gyanúsnak ítélhet.

Továbbá minden olyan esetben el kell végezni a tesztet, ha a tünetes beteg egészségügyi dolgozó, vagy szociális dolgozó, vagy szociális gondozott, vagy szoros kontaktja igazolt koronavírus-fertőzöttnek, vagy járóbeteg- vagy fekvőbeteg ellátásra szorul.

Koronavírus-gyanús beteg esetén a gyors diagnózis felállítása érdekében a háziorvos a beteg jelentkezésekor az antigén gyorstesztet a háziorvosi rendelőben végzi el, vagy dönthet úgy, hogy átirányítja a pácienst egy statikus PCR mintavételi pontra, illetve ha a beteg állapota szükségessé teszi, akkor mentőt rendel otthoni mintavételezésre.

A kormány azt követően jelentette be az ingyenes gyorsteszteket, miután kedden kitudódott, hogy több milliárd forint értékű, lejárt szavatosságú PCR-teszteket semmisítenek meg. Az Országos Kórházi Főigazgatóság azzal védekezett, hogy bár a beszerzett tesztek folyamatosan rendelhetők a kórházaknak, azonban a gyorstesztek visszaszorították a PCR-tesztek felhasználási mennyiségét, így maradhatott a kórházellátó nyakán ekkora lejárt mennyiség. Márpedig a betegbiztonság miatt nem használható fel az ellátás során lejárt szavatosságú eszköz.