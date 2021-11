Márki-Zay: Orbán azt hazudja, hogy ő a gazdasági bevándorlás ellen van és közben behozza a gazdasági bevándorlókat

Migránsszámlálót állított fel Röszkén, illetve négyszáz óriásplakáton Márki-Zay Péter ellenzéki kormányfőjelölt. Mint a Magyar Hangnak elmondta, 2019-ben 55 297 bevándorló érkezett Magyarországra az EU-n kívülről, ez a szám szerepel a plakáton. Hozzátette, 2020-ban ez a szám 43 ezer volt.

Korábban lapunk is foglalkozott a Magyarországra engedett bevándorlók statisztikáival:

A bevándorló külföldi állampolgárok száma 2018-ban csaknem 50 ezerre ugrott. Ez a szám 13 ezerrel több, mint 2017-ben, a növekmény 80 százalékát, több mint 10 ezer főt a bevándorló ukrán állampolgárok teszik ki, de az Ázsiából érkezők számában is jelentős az emelkedés.

Márki-Zay megjegyezte,

ebben a számban az összes migráns benne van, akit Orbán Viktor engedett be: akkor is, ha iszlamista terrorista, akkor is, ha más „szakmában” dolgozik.