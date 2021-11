A közlekedési morál fejlesztésével tehetnénk a legtöbbet az itthoni közlekedés jövőjét illetően

A KRESZ módosítása elengedhetetlen ahhoz, hogy a közlekedésben bekövetkezett változásokat - mint amilyen az elektromos rollerek megjelenése az utcáinkon - megfelelően kezelni lehessen, emellett pedig az oktatásnak, és ezáltal a közlekedési morál fejlesztésének is kiemelt szerepe van abban, hogy kevesebb konfliktussal találkozzunk az utakon - erről az Ez Budapest! nevű rendezvénysorozat keretében megrendezett eseményen beszélt szerda este Szilágyi György jobbikos országgyűlési képviselő, Halász Áron, a Magyar Kerékpáros Klub elnökhelyettese, illetve Pető Attila közlekedési szakértő Keresztesy Gergő, a Jobbik Ifjúsági Tagozatának elnökének moderálása mellett.

Pető Attila, a Kreszprofesszor azzal kezdte, hogy a közlekedési infrastruktúra sokszor nem is teszi lehetővé a szabályos közlekedést az utakon, ezen azonban egyelőre nem lehet változtatni, így a meglévő keretek között kell a legoptimálisabb helyzeteket megtalálni.

A körúti kerékpársávval kapcsolatban elmondta, hogy jó megoldás is lehetne, de nincs jól kialakítva jelenleg (nincs jól felfestve és kitáblázva stb.), így ellentmond a jelenlegi szabályoknak.

Ennek ellenére úgy látja, hogy az autósok mára elfogadták a kerékpársávot és semmivel sincs nagyobb forgalom ezáltal a Körúton.

A közlekedési szakember kiemelte, hogy 2009-ben volt az utolsó nagyobb KRESZ-módosítás, azóta azért jelentős változások történtek a közlekedésben (ld. elektromos rollerek megjelenése). A KRESZ szerint például ma a rolleres gyalogosnak minősül, de a rendőrségnek van egy olyan útmutatása, hogy segédmotoros kerékpáros, ez alapján már büntetéseket is kiosztottak a sisak hiánya miatt. A rollerek tárolása is megoldatlan jelenleg, nagyon gyakran széthagyják őket a járdákon és erre sincs szabályozás.

Halász Áron a közlekedési morál lesújtó állapotáról beszélt, azonban fontosnak tartotta kiemelni, hogy kerekpáros szemszögből ma jobb a helyzet a fővárosban, mint mondjuk 15 éve. Ráadásul ma már elmosódtak a határok, nem nagyon van már olyan, hogy csak kerékpáros vagy csak autós.

Halász Áron szerint túl sok autó van jelenleg Budapesten, több százezerrel nőtt a számuk, miközben ezek nincsenek kihasználva, jellemzően egy ember használ egy autót jelenleg.

Véleménye szerint Budapesten vannak közlekedési koncepciók, ilyen például a Budapesti Mobilitási Terv (korábbi nevén Balázs Mór-terv), azonban ezek inkább távlati tervek.

A KRESZ-módosításával kapcsolatban elmondta a Kerékpáros Klub elnökhelyettese, hogy évek óta zajlik róla egy munka, amely 2017-ben indult el, akkor még főleg kerekpáros kérdéseket tárgyaltak, aztán jöttek be az elektromos rollerek. Ezek a tervezetek tudomása szerint készen vannak, bevezethetőek lennének, mégis elakadt a folyamat valamiért.

A kerékpáros jogosítvánnyal kapcsolatban Halász Áron úgy fogalmazott, hogy bevezethetetlen és betarthatatlan. Régen volt rendszám is a bicikliken, de egyszerűen nem működött, mert túl bürokratikus. Az oktatásban van véleménye szerint inkább a megoldás, de itt nemcsak a gyerekekről van szó, hanem a felnőttek oktatása is ugyanolyan fontos, már csak a példamutatás miatt is.

Szilágyi György szerint a közlekedésben tapasztalható állapotokért nagyban okolható a politikai helyzet, amely jelenleg a kormányzó pártok részéről a megosztásra épül.

Az országgyűlési képviselő kiemelte, hogy szerinte nem szabad csak az autósokat büntetni, mert ők sok adót befizetnek az autójuk után az államnak, ezért nem kitiltani kell őket, hanem ösztönözni, hogy tegyék le az autót (például P+R parkolókkal vagy ingyen utazással a közösségi közlekedésen a forgalmival rendelkezőknek).

A jobbikos képviselő egy nyugat-európai példát hozott fel: vannak olyan buszmegállók, ahol van egy tábla, amit ha valaki feltesz, akkor azzal jelez, hogy ha valaki hajlandó őt elvinni autóval, akkor szívesen beül mellé, ehhez azonban kell egy alapvető bizalom az emberek között.Szilágyi György felvetette, hogy ha az autóval közlekedőknek kötelező felelősségbiztosítással közlekedni, akkor lehet, hogy az összes közlekedésben résztvevőnek közelezővé kellene ezt tenni, mivel ők is okozhatnak kárt másoknak.

A közlekedési morálunkon nagyon nagy mértékben lehetne javítani, ha már az általános iskolában elkezdenénk oktatni a gyerekeket a közlekedés szabályaira, legyen ez kerékpáros vagy gyalogos közlekedés. Ha később ezek a gyerekek 10-15 év múlva autóvezetők lesznek, akkor egy teljesen más szemlélettel ülhetnek majd autóba, mint azok, akik soha nem ültek korábban kerékpáron.