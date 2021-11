A narancsot preferálja Orbán Viktor, aki kérdésekre válaszolt – gyerekeknek

Idén november 28-ára, vagyis ma van Advent első vasárnapja. Meg is jelent ebből az alkalomból egy rövidke videó Orbán Viktor Facebook-oldalán arról, ahogy a kormányfő – elvileg – gyerekek által megfogalmazott kérdésekre válaszol. Posztjában azt írja, idén is többezer levelet kapott, gyerekektől is. Állítása szerint azt is próbálta már elintézni, hogy fehér karácsony legyen, de ezidáig még kevés sikerrel járt ez ügyben.

Arra a közéleti szempontból releváns kérdésre, hogy a kormányfő szokott-e társasjátékozni az unokáival, úgy felelt, ahhoz ők még kicsik, de a gyerekeivel szokott, mint kiderült.

Hogy Orbán Viktor hisz-e a karácsonyi csodákban, szintén fény derült, ugyanis egyértelművé tette, persze, hogy hisz. Ezen felül kifejtette:

A karácsony maga is egy csoda, az Istennek gyereke született, aki eljött közénk. Csodák mindennap vannak, csak nem mindennap vesszük észre. Karácsonykor meg a csodákra figyelünk, ezért inkább szembeötlő az ember számára.

"El tudod intézni, hogy legyen hó karácsonykor?" – szegeződött egy másik kérdésként az alkotmányozó többséget maga mögött tudó miniszterelnöknek, aki bevallotta:

Próbáltam, de eddig még nem sikerült.

Azt a velős kérdést pedig, amely kétségkívül egyfajta áthallást is rejthet magában, miszerint "Mandarin vagy narancs?", Orbán elárulta: