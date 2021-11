Gyász: koronavírus-fertőzésben meghalt az év veszprémi mentőse

Dr. Wlassics Katalin mentőorvos valóban az életét adta értünk. A szó leghétköznapibb és legtragikusabb értelmében. Miközben légszomjjal küzdő embereket mentett, megfertőződött a koronavírussal, és itt hagyott minket örökre - írja a Veszprém Kukac oldal.

A portál felidézte, 1986 óta dolgozott a veszprémi mentőállomáson, idén kapta Veszprémtől az Év mentőse díjat.

Kiemelték, Wlassics mindent tudott a szakmáról, oktatóként adta tovább mindazt a rutint és ismeretet, amire szert tett az évek során.

"Közvetlen kolléga, együttérző orvos, közösségi ember és igaz barát volt, aki nagyon szerette és becsülte az életet. A másokét a sajátjánál is jobban. Talán a halála is üzenet. Nem, ez nem egy semmi kis influenza. Ebbe bele lehet halni. Fiatalon is, célokat és vágyakat hagyni beteljesületlenül. Isten veled, Kati, nagyon fogsz hiányozni mindannyiunknak!"