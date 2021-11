Feljelentik Kövér Lászlót a titkosszolgálatok befolyásolása miatt

Az ellenzéki együttműködés szerint Orbán Viktor semmilyen törvénytelen eszköztől nem riad vissza annak érdekében, hogy megtartsa „korrupt, aljas, tolvaj hatalmát”. Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke keddi budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, bebizonyosodott, hogy a kormány vásárolta meg a Pegasus kémszoftvert. Az ellenzéki politikus asszony emlékeztetett a Direkt36 szombati cikkére, mely Kövér Lászlónak a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok fennállásának 30. évfordulóján elmondott beszédét ismerteti. Az Országgyűlés elnöke akkor arról beszélt, „a magyar politikai osztály egyik része önrendelkező államban és öntudatos nemzetben gondolkodik, ilyenben hisz, és ilyenért dolgozik”, míg „a politika másik része pedig az önfeladó állam és önmarcangoló nemzet politikai hagyományának jegyében cselekszik”. A házelnök gondolatmenetét így folytatta:

Én ezt a politikai helyzetet tartom a legveszélyesebb nemzetbiztonsági kockázatnak, amely Magyarországot ma fenyegeti.

Kövér beszédében kijelentette azt is, hogy épp a „szolgálatok mai és leendő vezetőiben és munkatársaiban van” a legnagyobb bizodalma, hogy megvédik az országot az általa megfogalmazott veszélytől.

Szabó szerint nem az a legnagyobb gond, hogy Kövér az ellenzéki politikusokat jelölte meg ellenségnek, hanem hogy „több millió magyar állampolgárról állította ugyanezt”. Úgy vélte, ezzel a házelnök „az alkotmányos rend megzavarására, a többpártrendszer felszámolására” buzdította a szolgálatokat.

Az ellenzéki képviselő közölte, a Pegasus-botrány, az ellenzéki politikusokról gyűjtött adatok és Kövér szavai miatt még a keddi napon

feljelentést tesznek jogosulatlan titkos információgyűjtés, valamint leplezett eszköz jogosulatlan alkalmazásának gyanúja miatt.

Brenner Koloman, az Országgyűlés jobbikos alelnöke a sajtótájékoztatón azt mondta, ő – ellentétben Kövérrel – képviselővé választása óta a nemzet egységét kívánja képviselni. Emlékeztetett, a házelnök korábban mondott olyat is, hogy az ellenzék nem a nemzet része. Az ígérte, a nemzeti egységkormány vissza fogja állítani a polgári demokráciát, ahol

a titkosszolgálat azért van, hogy a valós nemzetbiztonsági veszélyeket elhárítsák hazánk felől.

A keresztényszociális néppárt politikusa leszögezte, a nemzeti egységkormány minden fideszest is a nemzet részének fog tekinteni,

az ellen viszont felemelik a hangjukat, ha titkosszolgálati módszerekkel kívánják befolyásolni a választásokat.

Brenner bízik benne, hogy a szolgálatok vezetői és munkatársai emlékeznek esküjükre, ezért „a hazát fogják szolgálni, nem pedig a Fideszt”.

A Mindenki Magyarországa Mozgalomban úgy gondolják, a Fidesz és a kormány jelenti a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatot az országra és az Európai Unióra, mert ők „körözött bűnözőket és iszlamista terroristákat telepítettek be Magyarországra”. Lukácsi Katalin elnökségi tag azt is mondta, az, hogy a Pegasust nem ilyenek, hanem magyar állampolgárok ellen vetettek be, az államszocializmus idejét idézik.

Bangóné Borbély Ildikó az MSZP részéről arról beszélt, hogy Kövér László szemmel láthatóan egyre nehezebben viseli a Parlament falain belülről és kívülről érkező ellenzéki kritikákat, házelnökként egyre gyakrabban büntette az ellenzéki politikusokat. Úgy vélte, Kövér most nyilvánosságra került beszédével átlépett egy határt. A feljelentés pedig – hangsúlyozta –

legyen intő példa minden politikusnak, hogy hogyan nem viselkedhet egy közjogi méltóság, és hogy nem mehet szembe a saját népével.

A Momentum részéről Tóth Endre elnökségi tag úgy vélte, Nyugaton a közfelháborodás már elsöpörte volna a Kövérhez hasonló mondatokat elmondó személyt. Magyarországon azonban – tette hozzá – a fideszes elit hozzászoktatta a közvéleményt ahhoz, hogy „a gyűlölet szólamán játszik”, Kövért pedig „a magyar közélet legfőbb kútmérgezőjének” nevezte, akit elemésztett a saját gyűlölete. Szerinte ezt a „gyűlöletzenekart” el kell hallgattatni.

Arató Gergely szerint olyan mondatok, mint amilyeneket Kövér mondott a titkosszolgálatoknak, talán csak akkor hangzottak el, amikor Rákosi Mátyás utasította az Államvédelmi Hatóságot az ellenségeivel történő leszámolásra. A DK frakcióvezető-helyettese szerint ez megmutatja, hogy a Fidesz úgy gondolkodik, az ország az övék, néhány emberé, és aki nem úgy gondolkodik, mint ők, azok az ország ellenségei.