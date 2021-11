60 ezer forint extra juttatást kapnak azok a Rossmann-dolgozók, akik december 15-ig beadatják maguknak a koronavírus elleni védőoltást - írja a Világgazdaság. A bónuszt azok is magkaphatják, akik már felvették az oltást és azok is, akik most terveznek jelentkezni rá.

A cég ugyanakkor egyelőre nem teszi kötelezővé az oltást. A Rossmann hazai üzleteiben és logisztikai központjában kétezren dolgoznak.