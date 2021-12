Stummer a Pegasus-ügyről: miközben mi egy helyben toporgunk, számos európai országban komoly vizsgálat indult

Mint arról beszámoltunk, a hétfőn nyilvánosságra került LIBE-jelentés alapján Varga Judit hazudott a szeptemberben hazánkba látogató EP-delegációnak, amikor azt állította, hogy "Magyarországon ellenzéki vezetéssel parlamenti vizsgálat folyik a Pegasus-ügyben", hiszen a Nemzetbiztonsági bizottságban többségben lévő kormánypárti képviselők éppenhogy leszavazták a vizsgálóbizottság felállításáról szóló indítványt. Kétszer is: először 2021. szeptember 20-án, majd pedig 2021. október 18-án.

A jobbikos országgyűlési képviselő az ATV Egyenes Beszéd című műsorában szerda este elmondta, megdöbbent, amikor hétfőn a jelentésben Varga Judit állításait olvasta, hiszen az igazságügyi miniszter nem mondott igazat, nem zajlik parlamenti vizsgálat a Pegasus-ügyben, végképp nem ellenzéki vezetéssel. Felidézte, amikor a LIBE-bizottság delegációja Magyarországon volt szeptember végén három napot, akkor Varga Juditon kívül Pintér Sándor belügyminisztert is meghallgatták, a miniszterelnököt nem sikerült, mert nem ment el.

"A legdühítőbb az, hogy éppen Varga Judit párttársai azok, akik hónapokon keresztül szabotálták a Pegasus-ügy parlamenti vizsgálatát"

- fogalmazott Stummer, hozzátéve, hogy miközben mi egy helyben toporgunk, számos európai országban komoly vizsgálatok indultak el.

Mint mondta, szeptember végén, október közepén Pintér Sándor a bizottság előtt beismerte, hogy hazánk rendelkezik vele és használja is a kémszoftvert. A belügyminiszter persze azt is mondta, hogy az ő ismertei szerint minden szempontból törvényes keretek között zajlott ennek használata és országgyűlési képviselők ellen nem vetették be.

Arra a kérdésre, hogy lehet az, hogy a LIBE-bizottságnak el lehet mondani ezt, ki lehet vinni Brüsszelbe, majd meg lehet jelentetni a hírt a nyilvánosság előtt, miközben a Nemzetbiztonsági bizottság tagjai itthon erről nem beszélhettek, a magyar néppárt képviselője úgy reagált,

számára olybá tűnik, hogy Pintér Sándor minősített adatokat adott ki a LIBE-bizottságnak, de ezzel kapcsolatban még folyik egy vizsgálat a Bizottságon belül, szakértőkkel egyeztetnek, hogy ezt miként is értékeljék.

Az ellenzéki politikus szerint egyébként elképesztő, hogy néhány hónapja, az ügy kirobbanásakor a Pegasusról kérdező újságírót még válasz helyett megfenyegette Pintér. Állítása szerint a bizottság ellenzéki tagjait hosszú hetekig be akarták ugrasztani, hogy ők beszéljenek minősített adatokról a nyilvánosság előtt, de végül is Kósa Lajos elkövette azt a baklövést, hogy beismerte, hogy a Belügyminisztérium megvásárolta a Pegasust.

Kövér László házelnök kiszivárgott beszéde kapcsán Stummer arról beszélt, ha mellé odatesszük a Pegasus-ügyet, illetve Szijjártó Péter utóbbi napokban tett nyilatkozatsorozatát, akkor ezek komoly aggodalomra adhatnak okot a jövő évi választások tekintetében.

"Szijjártó az utóbbi napokban azzal stand-upolta végig a világsajtót, hogy a magyar elhárítás olyan a befolyásolási kísérleteket érzékel elsősorban az amerikai titkosszolgálat részéről, hogy ők megpróbálnának valamilyen módon beavatkozni a következő magyar országgyűlési választásokba"

- fogalmazott. Mint rámutatott, a Nemzetbiztonsági bizottság ülésein az elmúlt hetekben és hónapokban egy árva szó nem hangzott el azzal kapcsolatban, hogy a magyar titkosszolgálatnak milyen konkrét műveletei lennének, közben a hírszerzésért felelős külügyminiszter azt nyilatkozza a sajtónak, hogy operatív tevékenység folyik a magyar elhárítás részéről, akkor neki kutya kötelessége rákérdezni.

Stummer János elmondta, a soron következő ülés egyébként jövő csütörtökön lesz, amelyre Szijjártó Péter is el fog menni Pintér Sándor mellett.