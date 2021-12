Orbán Viktor: „Minden településen oltási akciónapokat szervezünk a következő másfél hónapban”

- mondta Orbán Viktor a második oltási akcióhét után.

A miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, a kormány megkeresi azokat akik legalább hat hónapja vették fel a második oltásukat, illetve azokat, akik még nem vették fel az első oltást sem.

- közölte a kormányfő.

Orbán Viktor azt kérte a pedagógusoktól, hogy vegyék fel a koronavírus elleni oltást, mert szerinte a szülők részéről jogos elvárás, hogy minden pedagógus be legyen oltva.

A gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban a miniszterelnök jelezte, nem szeretné, hogy a Velencei Bizottság vagy az Európai Bizottság beleszóljon abba, hogy miként neveljük a gyermekeinket. Orbán Viktor megismételte, jogunk van ahhoz, hogy így gondolkodjunk, és jogunk van ahhoz, hogy megvédjük az álláspontunkat.

Van egy hullám Európában, amely nem tartja tiszteletben, hogy a gyermekek szexuális nevelése kizárólag a szülő joga. Nem szeretném, hogy aktivisták népszerűsítsenek mindenféle ideákat, szokásokat az iskolákban. Ezért is írunk ki népszavazást a kérdésben, amikor a magyarok ezt a jogszabályt népszavazáson is megerősítik. A migrációs népszavazásnál ez bevált, mert megerősítette a kormány a tárgyalási pozícióját, ezért nincs a mai napig menekültkvóta

- tette hozzá Orbán Viktor.

Arra a felvetésre, hogy ezzel Magyarország eleshet uniós forrásoktól, a kormányfő elmondta, jogaink vannak, a pénz jár nekünk.

Ez egy idegjáték. De mint a migrációs népszavazás után, most is győzni fog a magyar kormány. Eddig is teljesítettük a szükséges feltételeket, ezért nincs alapja az uniós zsarolásnak

- mondta a miniszterelnök.

A kormány rezsipolitikája kapcsán Orbán Viktor közölte, hogy a kabinet most a kisvállalkozókat segítené.

Az energiaárak elszállásáról van most szó. 33 ezer kisvállalkozónak segít a magyar kormány, hogy kedvezőbb díjszabású energiarendszerbe léphessenek be. Ezért is gondoskodunk arról, hogy a Magyar Villamos Művek (MVM) a jövőben is helyt tudjon állni és jól működjön