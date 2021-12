Török Gábor: A Fidesz azért őrültözi le Márki-Zayt, hogy magukat nyugtassák

Nehezen tagadható, hogy nagy meglepetés volt a Fidesznek a hódmezővásárhelyi polgármester előválasztási sikere, ami számukra a lehető legrosszabb forgatókönyv, ezt Török Gábor politológus mondta a Magyar Hang legújabb számában - szemlézte az ATV. Szerinte azzal, hogy az ellenzék miniszterelnök-jelöltjét a fideszesek leőrültözik, magukat akarják nyugtatni, de ebbe némi félelem is vegyül.

Míg Karácsony Gergelyre és Dobrev Klárára fel lehet készülni, lehet tudni, hogy körülbelül mire képesek, Márki-Zay Péter eközben még a saját táborát is időről időre meglepi

- tette hozzá. Török úgy véli ez MZP legfőbb fegyvere, akiben minden eshetőség ott van: egy meglepő győzelem éppúgy, mint az, hogy végül falnak vezeti az ellenzéket.

MZP egy szabálytalan politikus hatását kelti: nem egy kimondottan jó szónok, nem ébreszti egy stratégiában gondolkodó ember benyomását, és még a kommunikációban is sokat hibázik. Azok, akik kedvelik, nem egy hivatásos politikust látnak, hanem egy őszinte palit. Egy antipolitikust: a profi és korrupt politikusokkal szemben ő hozza az időnként naiv, amatőr, de tiszta szereplő képét. Amikor a rendszert – és ebbe most az ellenzéket is beleértem – sokan gyűlölik, a rendszerhiba nagyon szerethetővé tud válni