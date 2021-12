Felgyorsított idő vs. színes fantáziavilág - Csintalan Márk, és a RockFlow zenekar klippremierje

Immár negyedik részéhez érkezett a ’két előadó egy-egy új dala, egy cikkben’ sorozatunk. Most a felvidéki Csintalan Márk első szólódalához, illetve a fővárosi RockFlow zenekar szintén friss szerzeményéhez készült – mindkét esetben városképekkel illusztrált – videoklipekkel ismerkedhetünk meg, természetesen a szereplők, alkotók segítségével.

A nagymegyeri Csintalan Márk sokaknak vélhetően a Mobilmánia ex-gitárosaként lehet ismerős. A zenekarból való távozása után több produkció tagja is lett, illetve a még nagyobb közönség egy tévés show-műsorban is láthatta, hallhatta szerepelni a közelmúltban. Márk önálló megjelenésként az Egyetlen című dalát mutatta be november vége felé, amihez egy idősíkkal „játszó” videót is készített - erről, és a további aktualitásokról kérdeztük.

- Mivel szerintem a rock/metal színtér követői téged leginkább a Mobilmániából ismerhetnek, ezért mielőtt az Egyetlen-ről, és a hozzá készített klipről beszélgetnénk, először a civil munkád melletti többi „projektről” kérdeznélek - jelenleg hol kamatoztatod tehetségedet, tudásodat zenészként, előadóként?

- Mióta a koronavírus veszélyével kell együtt élnünk, sajnos viszonylag ritkán játszom nagybetűs Koncerten. Az utóbbi időben viszont sok rendezvényen zenélek. Szerencsére ezeket is szeretem. És biztosan sokan látták, ősszel szerepeltem a TV2 Sztárban sztár leszek című műsorában is, amit szintén nagyon élveztem. Sokan nem szeretik az ilyen típusú műsorokat, mert előítéleteik vannak, nem is teljesen alaptalanul, de én őszintén élveztem. Jó érzés volt, hogy újból sok ember előtt mutathattam meg magamat. Pillanatnyilag pedig a legnagyobb motivációt az adja, hogy nagy erőkkel belevetettem magamat a dalírásba is.

- Lehet, hogy most nagyon mellélövök, de nekem a klip nagy része (vagy akár az egész?) egyszemélyes produkciónak tűnik… mármint a rögzítése szempontjából. Vagy volt segítőd?

- Jól látod, magam vettem fel a videót. Vettem egy nagyon ügyes kis kamerát a hetekben, így kimondottan élveztem a felvételt. Kipróbálhattam az új szerzeményt. Nem volt könnyű, mert a november nem a szép időjárásáról híres, de azért elégedett vagyok a végeredménnyel. Az alap elképzelés az volt, hogy fél tempóban veszem fel a klipet, tehát felére lassított zenével. Így ha végül felgyorsítom, én jó sebességgel fogok énekelni, de a körülöttem lévő világ rohanni fog. Nem mindenhol észrevehető, de így forgattam le az egész videót.

- A képekből úgy tűnik, hogy ez egy nagyon friss felvétel. Maga dal is most született, vagy már régebb óta talonban volt nálad?

- A dalt szeptemberben írtam. Jött az ihlet és egy-két nap alatt el is készült. Már „csak” fel kellett venni stúdióminőségben. A billentyűket Harmati Máté játszotta fel, a dobokat pedig bátyám, Csintalan György. Ha tehetem, mindig velük zenélek. A keverés a Stamusic stúdióban készült.

- Az miként jött, hogy most teljesen szólóban is megmutatod magad… hiszen ez a dal is ennek az eredménye? Az időzítés köthető egy kicsit a tévés szereplésedhez?

- Igen, régebben mindig azt gondoltam, hogy a zenekar az egyetlen út, amit el tudok képzelni, most viszont úgy éreztem, hogy a műsor hírét is kihasználva belekezdek egy különálló, saját nevemmel ellátott produkcióba.

- És ha előre tekintünk, ezzel az önálló megjelenéssel milyen terveid vannak?

- Nagyon nagy terveim vannak ezzel a produkcióval. Több dalom is készül már párhuzamosan, így a közeljövőben új megjelenések várhatóak. Szeretném igényes, de mégis fogyasztható zenékkel megörvendeztetni a közönségemet. Eddig jók a visszajelzések, ezért bizakodó is vagyok.



A tavaly elindult RockFlow zenekar a már eddig bemutatott videóihoz hasonlóan egy igen egyedi képi világot kapott klippel jelentkezett két héttel ezelőtt. A Ház-szám című dalukhoz egy képzőművész álmodott és rajzolt meg hátteret - így ezúttal egy grafikai elemekből álló, de élőszereplős felvételeket is tartalmazó kisfilm született. Ezzel kapcsolatban Vida József gitáros osztott meg velünk minden információt, de e mellett egy rövid bemutatkozásról sem feledkezett meg.

- A zenekar ismerői számára szerintem nem okozhatott meglepetést, hogy most is egy egyéni mozgóképpel jelentkeztetek, hiszen az eddig bemutatott klipjeitek is jókora távolságra állnak a klisés, sablonokat (újra)alkalmazó megmozdulásoktól - nálatok egy szöveges videó is más értelmezést nyer… vélhetően az idén áprilisban bemutatott Egy lányért ízlésesen erotikus szöveges videója sokaknál vitte el a pálmát. A Ház-szám sem egy hagyományos rock-videó, a szereplésetekhez Mészáros Péter Moha képzőművész alkotásai adják a rajzolt „hátteret”. Hogyan kerültetek vele kapcsolatba? Illetve, javasoltatok-e neki konkrét opciókat a munka megkezdése előtt, vagy teljesen rábíztátok a képi megvalósítást?

- Örülünk, ha valóban ez jön le, és tényleg arra törekszünk, hogy a zenei hangzás mellett a képi megvalósítás terén is kimaxoljuk a lehetőségeket. A Ház-szám című dalunkhoz készült videó is ilyen törekvés eredménye. Ebben az esetben később „varrtuk a gombot a kabátra”, ugyanis a klipben látható grafikák eredetileg nem a zenéhez készültek, hanem az általad is bemutatott Moha alkotásai. Mohát még egy korábbi közös projekt során ismertük meg, később pedig az is kiderült róla, hogy előszeretettel fotóz patinás budapesti épületeket, amelyeket a sajátos vizuális világában teremt újra. Érdemes a munkáit a weben megkeresni. A dalszöveg pedig eleve egy időkapszula. Bárki „nyitja ki”, mást fog jelenteni számára. De az biztos, hogy mindenki talál benne olyan képeket, amelyeket a saját életére visszavetíthet. Sokan nőttünk fel lakótelepen vagy társasházban, így nem volt nehéz azonosulni Gáti István szövegével. A grafikai megvalósítással nem mesevilágot, inkább színes fantáziavilágot akartunk teremteni, ebben az értelemben valóban nem hagyományosan rock-videó készült.

- A klip végére werkfilm jellegű képsorokat is betettetek. Ennek alapján igen úgy tűnik, hogy nem szomorkás hangulatban telt a forgatás. Mesélnél erről is?

- A zenekar 2020-ban kezdte, azaz kezdte volna az aktív működését. Az ismert okok miatt sem élőben, de még klip formájában sem tudtuk magunkat igazán megmutatni. Nem véletlen, hogy kezdetben jellemzően lyrics videókkal jöttünk ki. Végül ebben az évben, nyáron nyílt lehetőségünk forgatni, és jól látod, a hangulatunk – ennek köszönhetően is – remek volt. Nyilván a felvétel kedvéért megszámlálhatatlanul sokszor kellett eljátszani a dalt, ami a forgatás végére finoman szólva is fegyelmezetlenné tette a zenekart, amit persze Szabados Attila jól ki is használt a vágásnál.

- Mivel már sokadjára dolgoztatok vele, bemutatnád őt az olvasóinknak?

- Először is fontos megemlíteni, hogy van pár olyan segítője a zenekarnak, akik szeretik, amit csinálunk, így a lelkesedésük is hozzáadott értékként jelenik meg, és emiatt lényegében a zenekar további tagjainak tekintjük őket. Ilyen a szövegeink többségét jegyző Gáti István, a producerünk Siller Zsolt, és a klipjeink készítője Szabados Attila, akivel elég érdekes helyzetben találkoztunk, ugyanis többünk hivatali kollégája. Vagyis munkahelyi szituációban fedeztük fel őt, ő pedig a munkahelyen fedezett fel minket. Egyébként a legtöbben nem főállásban űzzük a zenélést, de annál komolyabban vesszük a hobbinkat.

- Ahogy említetted, a RockFlow szövegeinek nagy részét Gáti István, kortárs költő, író jegyzi. Most csak erre az új dalra fókuszálva, a Ház-szám mint dalszöveg már megvolt korábban is, vagy a zene inspirálta ennek megírására?

- Annak ellenére, hogy István különösen a gyermekeknek szóló irodalmi alkotásaival vált országosan ismertté, rendkívül széles látókörrel és zenei affinitással rendelkezik. Vele is sok évre lehet visszavezetni a közös munkát. Ebben számos közös dal is benne van, és reméljük még több benne lesz. A dalokat én írom és hangszerelem, így én kaptam meg Istvántól a Ház című kész versének szövegét, amelyre viszonylag gyorsan megszületett a zene. A hangszerelés ennél hosszabb utat járt be, mert a dal első verziója sokkal akusztikusabbra sikerült. Végül a zenekarhoz jobban passzoló rockos verziót látható, sőt István egy új szöveget is írt nekünk, így lett a dal címe: Ház-szám.

- Már érintőlegesen szóba került, hogy tavaly indult a csapat, ami abból a szempontból nem éppen szerencsés időzítés, hogy a koronavírus mindent megborított, felülírt. Az idei év történéseinek tükrében ötleteltetek már a 2022-es terveken? Már utaltatok egy majdani albumra… ez egy nagylemeznyi anyagot jelent? És az online megjelenés mellett fizikai valójában is ki szeretnétek adni?

- Óvatosan ötletelünk, ami nem jelenti azt, hogy nincsenek terveink. Idén ősszel egy nagyobb fesztiválon, nagyszínpadon, illetve egy neves csapat előtt előzenekarként is kipróbálhattuk, hogy a közönséggel működik-e a kémia. A pozitív visszajelzések szerint, igen. Így szeretnénk jövőre minél többször élőben eljutni a rockzenét kedvelőkhöz, és minél több követőt találni a közösségi oldalainkon. Mi még az a korosztály vagyunk, akiknek a DNS-ébe van kódolva a lemezformátum, ezért a nem nagyon cáfolható ellenérvekkel szemben mi még feltétlenül szeretnénk egy lemezanyagot készíteni, lehetőleg kézben fogható eredménnyel. Persze nem a múltban élünk, ezért az év elején megjelentünk a fontosabb zenei stream oldalakon is, így – a RockFlow zenekarra keresve – szerencsére nem nagy kihívás megtalálni a jelenleg öt dalból álló setlistünket.

- Végezetül kérlek, mutasd be a zenekar tagjait!

- Az énekesünk Kardos Csaba, a doboknál Szentmártoni Zsolt, a billentyűknél Szkenderovics Károly, a basszusgitárnál Péceli Ádám, gitáron pedig én játszom.