A nemzet jótevője: Mészáros Lőrinc saját termékeit adományozza a rászorulóknak

A Mészáros Csoport sajtóközleményében bukkant rá a 444.hu arra, hogy idén karácsonykor is saját termékeivel jótékonykodik Mészáros Lőrinc cégcsoportja.

A közleményben azt írták: az 50 millió forint összértékű csomagokat a cégcsoporthoz tartozó élelmiszeripari vállalatok termékeiből állították össze, és a Magyar Vöröskereszt juttatja el a nélkülöző családoknak és az egyedülálló idős embereknek. A csomagokban az alapvető élelmiszereken túl olyan termékek is helyet kaptak, amelyek ritkábban kerülhetnek a szegénységben élők asztalára.

Többek között:

pulyka húsáru,

friss tojás,

méz,

karácsonyi keksz és

csokoládé is részét képezi az adománynak

A lap emlékeztetett, hogy amikor a Mátrai Erőmű még a milliárdos érdekeltsége volt, két és fél évvel ezelőtt a dolgozóknak húsvét alkalmából ajándék féldisznóval kedveskedett.

Természetesen Mészáros Lőrinc idén húsvétkor is jótékonykodott, akkor is saját cégeinek termékeiből álló ajándékcsomagokkal lepte meg a Budapest Bank dolgozóit. Egyebek mellett liszt, tojás, bor és a most is előkerült pulykakolbász és -sonka is gyarapította a csomagokat.

A Budapest Bank dolgozóit Mészáros lepi meg Mészáros termékekkel húsvét alkalmából Egy vérbeli vezető tudja, hogy cége sikere az alkalmazottain és azok megbecsülésén áll vagy bukik. Egy vérbeli vezetők között is kimagasló főnök pedig előre gondol a leendő besztottjaira. Pont ilyen kiemelkedő személyiség Mészáros Lőrinc, aki húsvétra ajándékcsomagot oszt a Budapest Bank a dolgozóinak, ráadásul nem is akármilyen kis válogatásból álló boxokat!

Azt pedig idén augusztusban írtuk meg, hogy a cégcsoporthoz tartozó agrárvállalkozások mintegy 220, nemzeti színű szalaggal átkötött búzával teli zsákot adtak rászoruló gyerekeket segítő szervezeteknek.