Egy rendőrnőt kollégái elkábíthattak, megerőszakolhattak és videóra vehették az esetet

A Készenléti Rendőrség egyik bevetési alosztályán dolgozó Zsiga Katalin őrmester feljelentést tett, mert állítása szerint két kollégája megerőszakolta őt.

Zsiga a Blikknek elmondta, hogy egy kollégái által megmutatott videóból tudta meg, hogy az egyik határon töltött szolgálat alatt két társa elkábította, majd megerőszakolta, elvéve így a szüzességét is.

Az őrmester csak annyira emlékszik az esetből, hogy miután letelt a szolgálat, megvacsoráztak, majd fájfájás miatt visszatért a szállására aludni. Reggel még rosszabbul volt, fájt a feje, görcsölt a hasa. A határról visszafelé tartó úton el is ájult. Arra tért magához, hogy egy parkolóban vannak, az ablak le van húzva, ő meg vérzik.

Nyilatkozata alapján napokkal később, az egyik kollégája hívta fel, aki közölte, hogy egy videó kering róla, amin az látszik, hogy két kollégája, egy törzsőrmester és egy főtörzsőrmester megerőszakolja. A képanyagot aztán át is küldték neki.

A nő állítása szerint z egyik erőszaktevő, nemcsak beismerte a tettét, de azt is elmondta, hogy mindez azért történt, mert a nő nem adta oda magát. Az őrmester szerint az egyik kollégája meg is fenyegette őt, hogy ne merjen az esetről beszélni. Ennek ellenére jelentést írt a parancsnokának, amiben nemcsak a megerőszakolásáról és a videóról, de a fenyegetésről is beszámolt.

A Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség minősített szexuális erőszak bűntette miatt rendelt el nyomozást.