Változékony, szeles időjárás várható szombaton

Erősen felhős vagy borult lesz az ég szombaton, de szakadozások is lehetnek a felhőtakarón elsősorban az Észak- és Nyugat-Dunántúlon. Az ország déli felén többfelé hullhat kisebb eső, amelyet főként a Dél-Dunántúlon átmenetileg havas eső, esetleg hó is felválthat.

Napközben fokozatosan élénkül, majd estétől már meg is erősödik az É-i, ÉK-i szél. Késő estétől az Észak-Dunántúlon néhol viharos lökések is lesznek, amely akár hófúvást is okozhat a magasabban fekvő helyeken.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +6 fok között alakul. Késő estére -3, +4 fokra hűl le a levegő.