Az ukrán elnök nem zárta ki, hogy népszavazás lesz a szakadár kelet-ukrajnai területek autonómiájáról

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy pénteki interjúban nem zárta ki egy népszavazás megtartását a szakadár kelet-ukrajnai területek autonómiájáról - számolt be róla az MTI.

Nem zárok ki egy népszavazást a Donyec-medencéről összességében

- mondta Zelenszkij az 1+1 televíziónak nyilatkozva.

Beszélt arról is, hogy referendumot tarthatnának az Oroszország által 2014-ben elcsatolt Krím félszigetről, illetve általánosságban a háború lezárásáról is. Ugyanakkor leszögezte: Ukrajna számára szó sem lehet arról, hogy lemondjon területeiről. A kelet-ukrajnai válság lezárása érdekében közvetlen tárgyalásokat követelt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Mint mondta, Franciaország, Németország és az Egyesült Államok is támogatják ezt a kezdeményezést.

Egy pénteken közzétett közvélemény-kutatás szerint az ukránok több mint fele szintén közvetlen tárgyalásokat szorgalmazna Oroszországgal. A válaszadók szintén több mint fele nyilatkozott úgy, hogy a Németország és Franciaország által a donyecki és luhanszki szakadár területekre kidolgozott, de évek óta holtponton lévő rendezési tervet át kell dolgozni.

Oroszország 2014-ben, a Viktor Janukovics ukrán államfő megbuktatásához vezető tömeges tüntetések után annektálta az Ukrajnához tartozó Krímet. Ezután fegyveres harc robbant ki Kelet-Ukrajnában a Kijevhez hű erők és az oroszbarát szakadárok között. Az ENSZ becslései szerint mintegy 14 ezren veszítették életüket a konfliktusban. Moszkva elutasítja azokat a kijevi vádakat, miszerint szította a konfliktust és fegyveres erőket állomásoztat a térségben.