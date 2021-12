Kimutatták az omikron variánst hazánkban is

Két igazolt omikron variáns által okozott fertőzést is igazoltak Magyarországon – áll a vizsgálatot végző Neumann Labs lapunkhoz is eljuttatott közleményében. Hozzáteszik,

a vizsgálat eredményeit a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szakemberei is megerősítették,

laboruk pedig további eseteket is vizsgál.

A Neumann Labs kommünikéje a részletekről annyit árult el,

a mutáció egy házaspárt fertőzött meg, melynek tagjai nem tettek külföldi látogatást,

így bizonyosan itthon kapták el a betegséget.

Csak idő kérdése volt, hogy a Dél-Afrikából származó legújabb koronavírus-változat, az omikron hazánkat is elérje. Laboratóriumunk ez idáig két vizsgált személy esetében mutatta ki bizonyítottan az omikron-variáns jelenlétét, amit a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei is megerősítettek. Mindez feltehetőleg azt is jelenti, hogy ez a variáns több embert megfertőzhetett már hazánkban

– hívta fel a figyelmet Nyíri Miklós, a Neumann Labs ügyvezetője.

A szervezet emlékeztet, laboruk elsőként vezette be az influenza és a COVID-19 egyidejű PCR tesztelését, valamint az önmintavételes, otthoni használatra kifejlesztett PCR-tesztet is. Kutatásaik tették lehetővé elsőként a dél-afrikai koronavírus-variáns (501Y.V2 vírusváltozat) azonosítását, továbbá a brit variánshoz köthető drasztikusan magas vírusszám kimutatását a fertőzöttekből, és így a variáns gyorsabb terjedésének megértését. A diagnosztikai labor a náluk vizsgált pozitív teszteken a teszt árának keretében december eleje óta azt is kimutatja ingyenesen, hogy az adott illetőt a korábban mindent letaroló delta fertőzte-e meg, vagy már az új, omikron vírusvariáns.