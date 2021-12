Kövér László morgásától, az államtitkár korrupciójától és Varga Judit lemondásától hangos az Országgyűlés

Kövér László házelnök ma bal lábbal kelt, többször fegyelmezte kioktató stílusban az ellenzéki képviselőket, akik nem értik, Varga Judit miért nem mondott már le azután, hogy jobbkeze, Völner Pál tízmilliókat kaphatott a végrehajtási bizniszekből. A Fidesz szerint náluk legalább vannak következmények, míg a baloldalon nincsenek, a Jobbik viszont nem tudja jobboldaliként és nemzetiként értékelni azt, ha valaki a végrehajtókkal összejátszva lakoltat ki magyar családokat.

Szabó Tímea: ez egy bűnszervezet!

Szabó Tímea szerint komplett Kékfény-adást össze lehetne már állítani az elmúlt időszak fideszes botrányaiból, a párbeszédes politikus napirend előtti felszólalásában sorolta fel a botrányokat: többek között megemlítette, hogyan költötték luxusra Kövér László kabinetfőnökéék az állítólag határon túli magyaroknak szánt pénzeket, a titkosszolgálatok előtt ellenzéket szidalmazó Kövér-beszédet, a Pegasus megfigyelési ügyet és persze Völner Pál korrupciós botrányát is.

A képviselő szerint ha Varga Judit tudott arról, hogy Völner Pál mit csinál, akkor bűnrészes, ha pedig nem tudott róla, akkor alkalmatlan.

Varga Judit azonnal mondjon le!

- szólított fel a képviselő.

Szabó emlékeztetett Mengyi Rolandra, Simonka Györgyre, Boldog Istvánra és Farkas Flóriánra, akik közelében a gyanú szerint százmilliós és milliárdos összegek tűntek el, hozzátéve, hogy szerinte

Orbán Viktor és a Fidesz egy bűnszervezetet működtet az ország házában.

Kitért azonban arra is, hogy a Pegasus nevű megfigyelőprogrammal sajtóhírek szerint még Áder János államfő közvetlen környezetét is megfigyelték, tehát nem csak az ellenzéket, hanem egymást is lehallgatják.

Válaszában Dömötör Csaba államtitkár arról beszélt, minden felmerült ügyre reagáltak már korábban, Völner Pál pedig lemondott, ami azt jelenti, hogy a jobboldalon van következménye az ügyeknek – ellentétben a baloldallal.

Dömötör Csaba Béli Balázs/Alfahír

Miközben a rossz kedvében lévő Kövér László házelnök éppen arra szólította fel vélhetően Szabó Tímeát, hogy ne szóljon közbe és „viselkedjen úgy, mint egy felnőtt ember”, Dömötör inkább Márki-Zay Pétert támadta, aki szerinte lenézi és sértegeti a választók egy részét.

Hagyja abba a puffogást!

– vetette még oda Kövér az ellenzéki képviselőnek.

Keresztes László Lóránt: mikor mond le Varga Judit?

Az LMP-s Keresztes László Lóránt szerint az elmúlt ciklusok legsúlyosabb korrupciós botránya után sincs önkritika a fideszes felszólalásokban, pedig ilyen esetben minimum szükség lenne erre, ahogyan Varga Judit miniszter lemondására is.

Felsorolni is nehéz azt a sok gazemberséget, amit elkövettek – mondta, idegen érdekek kiszolgálásáról és a magyar emberek járvány alatti cserbenhagyásáról beszélve.

Szerinte jól keretezte a parlamenti ciklust, hogy ilyen korrupciós botránnyal ér véget, mert a Fidesz-kormányt bár keresztényinek és konzervatívnak hazudják, a propaganda mögötti valóság a bűncselekményekről szól.

Rétvári Bence államtitkár válaszában azzal érvelt, hogy a fideszes vádlottak többségét még nem ítélték el jogerősen, és a baloldalnak is vannak elítéltjei, kiemelve Czeglédy Csabát.

Rétvári Bence Béli Balázs/Alfahír

Szerinte az ellenzéki képviselők sem mutatnak önkritikát, és az elmúlt harminc évben sem azt mutatták, hogy lennének következmények. A baloldali teljesítményt azzal értékelte, hogy szerinte dombokba építettek alagutakat, a 4-es metrót pedig szétlopták.

Vegye fel a maszkját és maradjon csöndbe!

– szólt rá közben valakire Kövér László, emelve az ülés fényét.

Arató Gergely: miért éppen Völner?!

Arató Gergely napirend előtti beszédében egy jellemző motívumról beszélt a Völner-botrány kapcsán: a DK-s politikus szerint az emberek nem a meggyanúsításon döbbentek meg, hanem azon, hogy vajon mi volt az oka annak, hogy az államtitkár kezét elengedte Orbán Viktor. „Miért pont őt? Miért nem a többieket?” - értetlenkedett a politikus. Majd azt fejtegette, hogy vajon mit tudott Varga Judit miniszter Völner Pálról, mit tudott Orbán Viktor és miért fedezték eddig.

Emlékeztetett, hogy Völner oszlopos tagja volt annak az államtitkári csapatnak, amely szemérmetlen módon hazudozva, morálról papolva szólta le az ellenzéket. A végrehajtókarról pedig „mindenfajta gátlás nélkül” úgy beszélt, mint ami elengedhetetlen feltétel az igazságügybe vetett közbizalom növekedésének.

Arató Gergely kitért a Völner Pál által vallott kereszténységre is.

Van olyan hit, hogy lehet papírzacskóba pénzt kérni?

- kérdezte.

A DK-s politikus hangsúlyozta, Völner Pál a kulcsszereplője a lehallgatási botránynak, „a miniszter korlátlan bizalma” eredményeként ő írta alá a megfigyelési engedélyeket. Majd felidézte: egymásban sem bíznak, Áder János testőrségét is Pegasusszal figyelhették meg. „A köztársasági elnök rendkívüli készsége, hogy mindent aláír, amit az orra alá tolnak, nem függ-e össze ezzel a megfigyeléssel?” - vetette oda Arató Gergely.

A kormány nevében az a Répássy Róbert válaszolt, aki megörökölte Völner Pál hirtelen megüresedett székét. Varga Judit frissen kinevezett államtitkára arról beszélt, hogy szerinte hazánkban a törvények mindenkire vonatkoznak, a törvények előtt mindenki egyenlő, és az ügyészség teszi a dolgát, az érintett államtitkár pedig azonnal vállalta a felelősséget.

Tóth Bertalan: „Bort vedelnek, de vizet prédikálnak”

Az MSZP-s Tóth Bertalan szerint korrupcióban a Fidesz olyan kiválóan teljesített, hogy Európában a legkorruptabb ország lettünk. Szerinte nem igaz, hogy a gyanúsítás mutatja az ügyészség függetlenségét, az egész csak látszat. Többek között Szájer József, Borkai Zsolt és Mengyi Roland az embertelen rendszer szimbólumai.

„Bort vedelnek, de vizet prédikálnak”

- magyarázta.

Felidézte azt is, hogy Völner Pál a több milliós fizetése mellett még sápot is szedett a végrehajtóktól. A szocialista politikus ezután arról beszélt, hogy az elmúlt években rendkívüli módon nőtt a dolgozói szegénység, miközben a kormány csökkentette a munkavállalók és szakszervezetek jogait.

Az elhangzottakra válaszoló Dömötör Csaba propaganda-államtitkár szóba sem hozta Völner Pált, helyette Márki-Zay Péter vélt vagy valós mondataira reagált...

Z. Kárpát Dániel: hol jobboldali és nemzeti az, aki kifosztja a magyarokat?

Ha nem a hazámról lenne szó, vicces is lehetne az a tipegés, amit Európa legkegyetlenebb kormánya művel – fogalmazott felszólalásában Z. Kárpát Dániel. A Jobbik képviselője szerint jól látható, hogy „zavar van az erőben” és a Fidesz már beárazta az esetleges jövő évi vereségét, de így is érthetetlen, hogyan merik kioktatni az ellenzéket akkor, amikor láthatóvá vált, hogy

a végrehajtókkal összejátszva intézményes módon fosztották ki a magyar embereket.

Z. Kárpát bírálta a felszólaló államtitkárokat amiatt, hogy a „csehszlovák paneleket és termelési jelentéseket” nem harsogják akkor, amikor a kisnyugdíjasok és minimálbéresek 33-50 százalékos letiltásairól kellene beszélniük.

A devizahitelesekkel foglalkozó jobbikos szakpolitikus szerint nem nemzeti és jobboldali az a kormány, ami szociális védőháló nélkül, korrupt módon, a végrehajtókkal összejátszva fosztotta ki a szegény embereket.

Családok kilakoltatásai után szedhetett be milliós pénzeket az államtitkár! Hogy lehet még bárki a helyén? Nem szégyellik magukat?

– kérdezte a képviselő, kifejtve, hogy Orbán Viktor személye nem feltétlenül lesz elegendő a 2022-es győzelemhez azután, hogy kiderült, a kormánypárti képviselők magyar emberek tömeges kifosztásához járultak hozzá.

Z. Kárpát Dániel Béli Balázs/Alfahír

Míg odafönt „papírzacskó-kormányzás” folyik, addig a szegény emberek továbbra is 28.500 forint minimálnyugdíjat kapnak, befagyasztották a családi pótlékot és bevándorlókat hoznak Indonéziából dolgozni Magyarországra – mutatott rá Z. Kárpát, aki szerint egy „kamu, álvalóságot próbálnak a magyarok torkán lenyomni”, Varga Judit igazságügyi miniszternek pedig már régen le kellett volna mondania.

Répássy Róbert államtitkár válaszában részletesen ecsetelte, hogyan segített a kormány a devizahiteles válságba kerülőkön, többek között hiteleket forintosítottak, kilakoltatási moratóriumot hoztak, megalkották a magáncsőd intézményét, megszüntették a devizahiteleket és létrehozták a Nemzeti Eszközkezelőt, ami több tízezer embernek segített elkerülni a kilakoltatásokat, majd végül a járvány alatt hitelmoratóriumot adtak az adósoknak.