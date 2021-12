Ezért jó, ha párhuzamosan használjuk a kenderolajat és a CBD olajat (x)

Az élelmiszer- és a szépségiparban egyaránt használatos kenderolaj rengeteg előnyös tulajdonsággal rendelkezik, de nem csak ebben hasonlít a méltán népszerű CBD olajra. Számos jellemző tekintetében megegyeznek, azonban sokban különbözik e két anyag, melyekkel nem árt tisztában lenni.

Alapvető különbségek a kenderolaj és a CBD olaj között

A kenderből kinyert két olaj - bár sokan azt hiszik, megegyeznek - sok mindenben eltér egymástól. A kenderolaj jellemzően az ipari kender magjából, a CBD olaj pedig a növény virágzatából és leveleiből származik. Az előállítás módja is más a két olaj esetében, a kendermagolajként is emlegetett nemes anyag hidegen sajtolva kerül előállításra, a CBD olaj pedig egy speciálisabb eljárással nyerhető ki a kendernövényből.

Természetes az, hogy a CBD esetében az olaj előállítását különleges eljárással lehet csak megtenni, a két olaj közötti árfekvésben is visszaköszön. Míg a sötétzöld vagy zöldes-sárga színű kenderolaj 3000 és 5000 Ft között beszerezhető a piacon, a minőségi CBD olaj ára 10000 Ft-nál kezdődik. Valószínűleg összefüggésben van ez azzal is, hogy a kendermagolaj felhasználása általánosabb és akár nagyobb mértékben is jellemző, a CBD olajak alkalmazása exkluzívnak számít, és cseppenként mérik az adagolás során.

A kenderolajat leginkább étkezési és kozmetikai célra használják, míg a rendkívül jótékony hatású, igazán minőségi, a Marry Jane által is forgalomba hozott CBD olaj az alkalmazását követően az életminőség javítására fejti ki pozitív hatását.

Érdemes megvizsgálni a két olaj pozitív hatását

A kenderolajra és a CBD olajra eltérő összetétel a jellemző. A magból kinyert olaj az esszenciális zsírsavtartalma miatt említésre méltó, a CBD olajnak a kannabinoid- és terpéntartalma a fontos. Az általánosabb célra használatos kenderolaj egyáltalán nem is tartalmazza a sokféle pozitív hatással rendelkező kannabinoid vegyületet, míg a CBD-t jellemzően pont ezért alkalmazzák. A két olaj hiába ennyire eltérő, abban mindkettő megegyezik, hogy THC tartalmuk minimális, ezért ettől sem kell tartani.

A kendermagolajnak fontos tulajdonsága, hogy kísérőanyagként segíti a CBD olaj felszívódását, ezért sokszor használják a CBD készítmények gyártása során annak hordozóanyagaként. Ez azért is előnyös, mivel a kenderolaj összetétele tekintetében is rendkívül pozitív hatású anyagnak számít, amely a tápanyagtartalmával is kiváló alapot és támogatást jelenthet az egészséges étkezésben is.

A benne található vitamin- és ásványianyag-összetétel, úgy, mint cink, mangán, nátrium, vas, kalcium, magnézium, kálium, foszfor, E-, B1- és B2-vitamin, valamint a többszörösen telítetlen zsírsavak egyaránt segítséggel lesznek az egészség kiegyensúlyozott működésére. Mindezzel egyetemben rendkívül jó támogatást ad a jóval drágábban kapható készítmény.