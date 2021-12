Az EMMI úgy véli a pedagógussztrájk a baloldal kampányakciója

Egyértelmű, hogy a januárra és márciusra bejelentett pedagógussztrájk a baloldal kampányakciója. A baloldal minden választási kampányban dróton rángatja a pedagógus szakszervezeteket és politikai akciókra veszi rá őket - olvasható az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményében, melyet az MTI-nek juttattak el.

Ezt egy vaskos "gyurcsányozás" követ, ami így hangzik: "a baloldal kormányzása idején több ezer pedagógust tett az utcára, elvett tőlük egy havi bért és megalázóan alacsony bérekért dolgoztatta őket. A Gyurcsány-párt befolyása alatt álló szakszervezetek most is úgy hirdetnek sztrájkot, hogy az átfogó pedagógus béremelési program után januárban újabb 10%-os pedagógusbéremelés lép életbe, amelyet 2023-ban újabb béremelés követ. A szakszervezetek vezetői a januári béremelés elhalasztását kérték és visszautasították a kormány 200 ezer forintos cafetéria ajánlatát is, ebből is látszik, hogy nem a megegyezés a céljuk, hanem a hangulatkeltés és a baloldal politikai kampányának támogatása. A szakszervezetek ugyancsak következetlenek a pedagógusok oltásával kapcsolatban, pár hónapra még követelték, hogy az iskolai oktatás feltétele legyen minden pedagógus beoltása, most pedig elutasítják az oltást."

Sztrájkolni fognak a tanárok az alacsony bérek és a kötelező oltás miatt Továbbra sincs érdemi előrelépés, így a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) figyelmeztető sztrájkot hirdetett január 31-re, már tárgyaltak is a kormánnyal egy lehetséges sztrájk feltételeiről. A szakszervezeteknek alapvetően két problémája van. Az egyik, hogy keveslik az Orbán-kormány által belengetett 10 százalékos béremelést, és 20 százalékot szeretnének.

Az EMMI azt sem fogadja el a koronavírus-járvány miatt, hogy a szakszervezetek azt javasolják: az esetleges sztrájk esetén tankerületenként egy helyszínen legyen gyermekfelügyelet, ami szerintük járványügyi szempontból kifejezetten aggályos.

A minisztérium szerint a további tárgyalásokra január 12-én kerülhet sor.