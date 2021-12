A mélyaltatásban lévő Damu Roland életéért küzdenek

Másfél hete szállították kórházba Damu Rolandot, aki két oltás után koronavírus következtében került az intenzív osztályra, mélyaltatásba. Egy barátja szerint Damu a harmadik oltást is fel akarta venni, ám akkor már rosszul volt, így az orvos nem is oltotta be. Most pedig a Blikknek nyilatkozott a színész nagynénje.

Az unokaöccse állapotáról rendszeresen tájékoztatott Damu Éva a lapnak kifejtette:

először mélyaltatták és lélegeztetőgépre tették az intenzíven, de nem reagált jól a kezelésre a szervezete, ezért átszállították egy másik kórházba, ahol most is műtüdőkezelést kap.

"Azt mondták az orvosok, hogy fiatal, egészséges a szervezete, ezért próbálkoznak meg nála ezzel az eljárással. Sajnos nem kecsegtetnek semmivel, nem is igazán tudnak mit mondani" - fűzte hozzá.

A műtüdőeljárás speciális módszer szerint működik: a beteg testén kívül végzi el a vörösvértestek mesterséges oxigénellátását és a szén-dioxid eltávolítását, míg a hagyományos lélegeztetőgép csak oxigént továbbít a tüdőbe és elszállítja onnan a szén-dioxidot.

A színészéhez hasonlóan Csollány Szilveszter állapota is súlyos, a koronavírussal megfertőződött olimpiai bajnok tornászt szintén eleinte lélegeztetőgéppel, jelenleg pedig műtüdőeljárással próbálják megmenteni.