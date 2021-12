A vesztegetéssel vádolt Simonka György nem indul az országgyűlési választásokon

"A közvélemény-kutatás eredménye szerint a Fidesz megnyerheti a dél-békési körzetet, de nem velem. Én már tavaly év elején kértem, hogy ne nekem kelljen jelöltként indulnom a választáson, hisz akkor az elkövetkező kampány nem szólna másról, mint a folyamatban levő bírósági eljárásról. Ez sem a közösségünknek, sem a családomnak nem hiányzik. Egyébként a családom ultimátum elé is állított" - írta Simonka György, a csalással gyanúsított kormánypárti képviselő közleményében.

A csütörtök este tartott választókerületi ülésen nem született javaslat arra vonatkozóan, hogy ki legyen a körzet jelöltje, így ez a döntés a VEB-re vár. Simonka kifejti, hogy "bár az én nevem is szerepel a jelöltek között – amit ezúton is tisztelettel megköszönök mindenkinek – mégis úgy döntöttem, hogy szeretnék megfelelni a családom és a pártom elvárásának, így nem jelöltetem magam. Ezzel is hozzá kívánok járulni egy békés átmenethez, egy egységes és erős Fidesz táborhoz, valamint egy markáns győzelemhez." Hozzátette, nincs szégyenkeznivalója, hiszen a három ciklus alatt sikerült minden ígéretét megvalósítania.

Simonka és társai ellen korábban bűnszervezetben elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indítottak büntetőeljárást.