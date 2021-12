Sztrájkot terveznek a szakszervezetek a szentgotthárdi Opel-gyárban

A szentgotthárdi Opel-gyárban működő két szakszervezet sztrájkbizottságot alapított, amiért a szeptemberben megkezdett bértárgyalások eredménytelenül végződtek - értesült a Nyugat.hu.

A Járműgyártók Szakszervezeti Bizottsága és Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete három-három képviselője vesz részt a bizottságban, amely a közelgő ünnepek és az év vége miatt januárban tesz majd új ajánlatot a menedzsmentnek.

A francia tulajdonos két évre akarja megkötni a bérmegállapodást, a lap információja szerint a szakszervezetek a 2022-re vonatkozó javaslatot jóvá is hagyták volna, 2023-ra azonban olyan ajánlatot kaptak, amit az érdekképviseletek igényfelmérése szerint a dolgozók nem fogadnak el. Információikra hivatkozva azt írják:

a szakszervezetek a sztrájk, azaz a munkabeszüntetés lehetőségét sem zárják ki.

Viszont, ha a jövő év elején sikerül megállapodni a következő két év béreiről, az már nem a konszenzust jelentő bérmegállapodásként, hanem sztrájkmegállapodásként kerül be a szerződések közé.

Bizonyára jelzésértékű lehet majd, ha mégis sor kerül a belengetett sztrájkra, hiszen a szentgotthárdi Opel-gyárban, annak több mint 30 éves fennállása alatt ilyen még nem fordult elő.

Egyébiránt tavaly tavasszal a koronavírus-járvány az autóipart is elérte, ami miatt az üzemek - a dolgozóikra is kiható módon - ideiglenes leállásra kényszerültek: nem csupán az Opel, hanem győri Audi, valamint a kecskeméti Mercedes-gyár is.