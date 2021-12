Míg betört a büfébe, addig ki is szolgálta a vendégeket

A fővárosi rendőrök elfogták azt a férfit, aki a gyanú szerint – hogy a lebukást elkerülje – egy gyrosbüfé feltörése közben ki is szolgálta az őt megzavaró vendéget - írja a rendőrség honlapja.

Mint írták, lopás bűntett gyanúja miatt rendeltek el nyomozást ismeretlen tettes ellen, aki 2021. október 15-én éjszaka kiemelte egy XXII. kerületi gyorsétterem ablakát a helyéről, majd az üzletbe bemászott és onnan pénzt, valamint egy mobiltelefont lopott el. Az elkövető azonos módszerrel követett el bűncselekményt ugyanebben a kerületben 2021. október 23-án éjjel, ebből az étteremből szintén pénzt és egy táblagépet vitt el.

A XXII. kerületi nyomozók a lopások elkövetőjeként a 30 éves budapesti S. Róbertet azonosították, akit december 15-én az utcán fogtak el a XIII. kerületben.

A férfit a XXII. kerületi kapitányságra állították elő, ahol a nyomozók kétrendbeli lopás bűntett gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. S. Róbert elmondta, hogy összesen több mint tíz alkalommal tört be különböző gyorséttermekbe, virágboltba és egyszer egy hotel öltözőjébe is, amelyeket szintén a terhére róttak. Két alkalommal a feltört étterem pultjába is beállt, ahol alkalmazottat színlelve, étellel szolgálta ki a vendégeket. A rendőrök a férfit őrizetbe vették, majd előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására, a bíróság pedig a gyanúsított bűnügyi felügyeletét rendelte el - olvasható a közleményben.