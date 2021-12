Home office trend, avagy dolgozz úgy otthonról, mintha a munkahelyeden lennél! (x)

Az elmúlt években a pandémia teljesen átalakította az életünket, sokakat kényszerített otthoni munkavégzésre, ezáltal megjelent az öltözködésben a home office trend. Az otthonunkból végzett munka egyrészről kényelmet jelent, hiszen nem kell utazással tölteni a nap egy részét, másrészt viszont fásulttá, lustává tesz azáltal, hogy nem kell kimozdulni.

Mivel úgy néz ki, hogy a járvány tartósan velünk marad, és sok cég felismerte a home office előnyeit is, így ez a trend a jövőben egyre gyakoribbá válik. Ennek hatására a “munkahelyi” öltözködés is átalakul, a Casual Friday nem korlátozódik egy napra a héten.

Hogyan öltözz fel, ha otthonról dolgozol?

Akik eddig is szerették, magukénak érezték a hivatali öltözéket, azok távmunkában is bátran maradjanak kedvenceiknél, ing és nyakkendő, kiskosztüm és körömcipő. Persze aki eddig is laza öltözékben járt be az irodába, az ezután se feszengjen feleslegesen elegáns ruhákban.

Sokkal inkább az a lényeg, hogy legyen egy “munkaruha”, olyan stílusú, amit korábban bejárósként is hordtunk, amit a munka kezdetére magunkra öltünk, ezáltal az agyunk átkapcsol munkaüzemmódba. Ugyanis kutatások azt mutatják, hogy az otthoni munkavégzés hatékonyságához a megfelelő öltözet is hozzájárul azáltal, hogy az otthoni melegítős viseletről átváltasz egy munkahelyire. És ez fordítva is igaz: a munka végeztével válts otthoni laza ruhára, hogy érezd, vége a munkaidőnek.

Home office trendek

A távmunka eltörölte az irodai dress kódokat, még akkor is, ha időnként online meeting-ekre, tárgyalásokra kell “menned”. Ilyen esetekben mindenképp ajánlott rendes öltözék viselése, hiszen a webkamera mindent megmutat.

A túlöltözöttséget is igyekezd elkerülni, válaszd a középutat! Öltözz úgy, mint korábban az irodában a lazább napokon! Válassz kényelmes ruhákat, amiben jól érzed magad, így a a munkahatékonyságodat is növelheted! A Griff Webshop Tommy Hilfiger ruházat darabjait exkluzív stílus és eredeti szabás jellemzi, melyekben a hétköznapokon is különlegesnek érezheted magad.

A business casual stílus azoknak ajánlott, akik az outfitjükkel is a munkára hangolódnának. Ne feledd, hogy ez esetben a cipő is elengedhetetlen része az elegáns öltözetednek!

Ha a kevésbé hivatalos stílust kedveled, de mégis szereted a választékos viseletet, a sportosan elegáns ruhák neked valók. Férfiként egy sportos zakó pólóval, farmerral vagy chino nadrággal tökéletes. Nőként bátran vegyél fel a blézerhez feliratos vagy mintás pólót, és a színeket se fogd vissza! A farmerek is előkerülhetnek. Miután a sportosan elegáns viselet megengedi a kényelmet, egy kényelmes cipő vagy papucs is a “munkaruházatod” része lehet.

Mindig is messziről kerülted azokat a munkahelyeket, ahol szigorú, formális követelmények vannak a ruházkodással kapcsolatban? Akkor home office-ban is a streetwear stílus áll hozzád a legközelebb. Légy megengedő magaddal szemben, munkádhoz megfelelő lesz a melegítő-mamusz páros is, de egy farmer és oversize pulóver már kiöltözésnek számít.