Újabb hatalmas kötvénykibocsátást hajtott végre a kormánykedvenc 4iG

A 4iG Nyrt. hétfőn újabb sikeres NKP-kötvényaukciót hajtott végre, ezáltal 83 milliárd forint forrást tudott bevonni - közölte a vállalat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján hétfőn.

A Mészáros Lőrinc barátjának, Jászai Gellértnek az érdekeltségébe tartozó 4iG a múlt héten jelentette be, hogy a vállalat igazgatósága 2021. december 17-én arról döntött, hogy az NKP keretében 287,75 milliárd forint össznévértékben kibocsátott kötvénysorozatra történő rábocsátás keretében új sorozatrészletként további kötvényeket bocsátanak ki. Ezt megelőzően az idei év első negyedévében már bevont 15,45 milliárd forint forrást az MNB növekedési kötvényprogramjának segítségével. A 4iG a kötvénykibocsátásból származó forrásokat akvizíciók finanszírozására használhatja majd.

Valamit megint be fog kebelezni az állami távközlési szuperholding: 400 milliárdos kötvénykibocsátásra készülnek Mészáros Lőrinc barátjának, Jászai Gellértnek az érdekeltsége, a 4iG ismét valami nagy dologra készülhet. Ugyanis a portfolio.hu beszámolója szerint újabb napirendi ponttal egészítették ki a 4iG szeptember 30-án megtartandó rendkívüli közgyűlésének napirendjét, a vállalat a következő két évben tőkeemelést és brutális mértékű vállalati kötvénykibocsátást hajthat végre.

A távközlési szuperholding idén már így is számos cégvásárlást jelentett be. Júliusban Montenegró piacvezető mobilszolgáltatója, a Telenor száz százalékos részvénycsomagjának megvásárlásáról kötöttek előzetes megállapodást, amelyet a montenegrói versenyhivatal előtti eredményes eljárást, valamint a tranzakció pénzügyi zárását követően véglegesítettek is.

Augusztusban már arról számolhattunk be az Alfahíren, hogy Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és a vállalat között megkötötött megállapodásnak köszönhetően a 4iG többségi tulajdont szerzett az eddig állami tulajdonban lévő Antenna Hungária Zrt.-ben is.

Végül pedig az év végére is maradt egy nagyobb tranzakció: november végén tette közzé a 4iG, hogy végleges adásvételi szerződést kötött a román RCS & RDS konzorciummal a DIGI Távközlési Kft. és leányvállalatai megvásárlásáról. Az ügylet a hatósági eljárásokat követően 2022 januárjában zárulhat le, a tranzakció értéke 625 millió euró, megközelítőleg 232 milliárd forint.