2022-ben bejut a fiatalok hangja a Parlamentbe: a Jobbik IT 4 jelölttel és Elvi Nyilatkozattal készül a választásokra

Bár - sajnálatos módon - kevesebb szó esik róla, de az ellenzéki előválasztáson megnyílt az út a Parlamentbe a fiatalok számára. Ugyanis a Jobbik Ifjúsági Tagozat (Jobbik IT) négy tagja is közös jelöltként indul tavasszal, és jó eséllyel közülük többen országgyűlési képviselők is lesznek 2022-től. Paládi Mátét, a Jobbik IT országos alelnökét kérdeztük többek között az ifjúsági szervezet egyedülálló sikeréről, valamint a decemberben elfogadott Elvi Nyilatkozatukról. Interjú.

Miért döntött a Jobbik IT az Elvi Nyilatkozat megszövegezése mellett?

A tagságunk az elmúlt években sokat változott, és úgy éreztük, szükség van egy közös pontra, ami összeköti az ország különböző régióiban élő fiatalokat. Próbáltunk olyan értékeket, alapvetéseket találni, amelyekről úgy gondoltuk, hogy azok egy 21. századi fiatalnak vonzók lehet, ugyanakkor amiket a jelenlegi tagjaink is képviselni tudnak.

Ez a dokumentum a többi hazai ifjúsági szervezetétől mennyiben tér el?

A többi magyar ifitagozatnál nincs ilyen nyilatkozat. Amúgy ez egy nyugat-európai sztenderd, vagy hagyomány. A CDU, illetve a dán, a luxemburgi, vagy épp az osztrák néppárt ifitagozatától mi is merítettünk ihletet.

Az Ön számára melyik a legfontosabb tétel?

Számomra és a Jobbik IT számára is, ezért is lett az első a sorban, a fiatalok szolgálata a legfontosabb küldetésünk. Nem fogjuk elengedni a fiatalok kezét, képviseljük az ügyeiket, akár az oktatásban, akár a lakhatási kérdésekben, mert mi valóban senkit nem akarunk az út szélén hagyni.

Mintha nem törekedne sem a kormányoldal, sem pedig az ellenzék a fiatalok megszólítására. Talán nem bíznak abban, hogy áprilisban élnek a választójogukkal?

Azért van ellenpélda is. Szilágyi György jobbikos képviselő például a parlament elé terjesztette, hogy idővel 18-ról 16 éves korra kell csökkenteni a szavazati korhatárt. Hiába öregszik a társadalmunk, szerintem a fiatalok megszólítása minden párt számára kötelező kellene, hogy legyen.

A Jobbik IT az Elvi Nyilatkozatban azt ígéri, beviszi a fiatalok hangját az Országházba. Mit mondana ez a hang a ma a Parlamentben?

A lakhatási válságot biztos szóvá tenné, így támogatná a jelenleg is zajló ellenzéki népszavazási kezdeményezést, a diákvárosi férőhelyek bővítését. Arra is figyelmeztetné a képviselőket, hogy az egyetemmel nem rendelkező vidéki városokban a fiatalok elvándorlása kritikus szintre jutott, és ez már a megyeszékhelyeket is érinti. Szekszárdon például szinte nincsenek fiatalok. Ezt a kampány során a mozgósításnál tapasztaltuk, tíz megkeresett fiatalból hatról kiderült, hogy már Németországban, vagy Ausztriában él.

Jobbik IT

Ha már szóba jött, egy erős politikai deklarációnak tekinthető az EU-tagságunk melletti határozott kiállásuk. Ezt miért tartották szükségesnek?

Ezzel egyértelműen az Orbán-kormány politikájára reagáltunk. Világosan ki kell mondani, hogy az Európai Uniónak jelenleg nincsen alternatívája. A magyar gazdaság az EU nélkül összedőlne, nyílt piac vagyunk. Másrészt a kilépéssel például több ezer fiatal esne el az ERASMUS lehetőségétől, nem tudnának kedvező ösztöndíjjal külföldön tanulni. Egyébként is, a magyar fiatalok pozitív véleménnyel vannak az Európai Unióról, és általánosságban is elmondható, sokkal elfogadóbbak azokban a kérdésekben, amelyekben a Fidesz szimbolikus csatákat vív az európai közösség ellen.

Külön pont szól az egészséges nemzettudatról. Ez mit jelent a Jobbik IT számára?

Egyrészt szükség van önreflexióra, a határon túli magyar közösségek ügyét sem lehet soviniszta módon megoldani. Másrészt ez egy globalizált világ, és bár Európát az otthonunknak tartjuk, azt szeretnénk, hogy Magyarország 100 év múlva is Magyarország legyen, egy olyan nemzettudattal, ami alapvetően büszkeségből és nem mások gyűlöletéből gyarapszik. Legyünk büszkék a hagyományainkra, azok keresztény gyökereire, és ápoljuk azokat. Hogy mást ne mondjak, a mohácsi fiatalok büszkék legyenek arra, hogy rendszeresen részt vesznek a busójáráson.

„A Jobbik Ifjúsági Tagozata hisz az egyén szabadságában, épp ezért nem kívánja megmondani a magyar fiataloknak, hogy hogyan éljenek, kit szeressenek, vagy hogyan teljesedjenek ki fiatalkoruk során.” Ez mennyiben áll ellentmondásban mondjuk a keresztény értékekkel, amelyek végül is határokat szabnak az egyén számára?

Ha valamit tiszteletben tartunk, az nem azt jelenti, hogy ráerőltetjük mindenkire. Ez a legtöbb esetben kontraproduktív, főleg a magyar társadalomban. Vegyük a legalapvetőbb dolgot. A diákok mit utálnak a legjobban? A kötelező olvasmányokat. Még akkor is, ha amúgy szeretnek olvasni. Bizonyos szempontból hasonló kétségeket vált ki a gyermekvállalás is a fiatalokból. Jellemző, hogy az Orbán-kormány politikája ellenére sem nőtt érdemben a születések száma itthon. A párkapcsolat, a gyermekvállalás, vagy épp a karrier egyéni döntésektől kell, hogy függjenek, ezek a magánszféra részei. Szerintünk nem azt kell megmondani, ki hogy éljen, hanem ösztönözni kell az embereket.

A Jobbik IT elvi nyilatkozata (1/3.) Jobbik IT

Foglalkoznak a környezetvédelemmel is, hiszen leginkább az Önök generációjának a kihívása a klímaválság.

A FridaysForFuture mozgalom Európában és a világon is képes volt megmozgatni a fiatalokat, több százezer embert vitt az utcára. Fontos megmutatni, hogy egy jobboldali ifjúsági szervezetnek is van válasza a környezetvédelemre, mert a teremtett környezet védelmét meg lehet közelíteni jobboldali és keresztény szempontból is. Lényegében a saját jövőnket éljük fel, és mi vagyunk az utolsó generáció, aki ez ellen még tud tenni. Téved, aki azt hiszi, hogy zöldnek lenni baloldali dolog. Még akkor is, ha miniszterelnökként gondolja így...

A Jobbik IT elvi nyilatkozata (2/3.) Jobbik IT

Idén megjelent az úgynevezett ellenzéki szavazó a nagypolitikában, és ezzel párhuzamosan az ellenzéki pártok is kezdenek feloldódni az összefogásban. Hogy látja, a fiatalok körében mennyire van még jelen a párt szintű megosztottság?

A fiataloknál elhanyagolhatóvá vált a pártpreferencia. Ügyek mentén követnek, támogatnak egy-egy pártot, de nem biztos, hogy végül szavaznak is rá. Nem vallják magukat jobboldalinak, baloldalinak, liberálisnak, vagy konzervatívnak, ugyanakkor keresnek értékeket, vágynak a stabilitásra. Az Elvi Nyilatkozattal mi épp azt akartuk kifejezni, hogy nálunk vannak értékek, és mivel ez egy deklarált dokumentum, így stabilitást is megtalálják a szervezetünknél.

A Jobbik IT elvi nyilatkozata (3/3.) Jobbik IT

A Jobbik IT 10 éves múltra tekint vissza. Hosszú volt az eddigi út is, de merre tart a szervezet?

Ellenzéki térfélen 10 évig megmaradni óriási teljesítmény, főleg úgy, hogy az anyapárt sosem volt kormányzati pozícióban. Ez még a Fidelitasnak sem sikerült volna. És hogy milyen lesz a jövőnk? Az előválasztást az ifjúsági szervezetek között a Jobbik IT nyerte meg.

Mi vagyunk az egyetlen szervezet, amelynek a tagjából közös jelölt lett. Sőt, mindjárt négy is, Szilágyi Szabolcs Miskolcon, Lengyel Máté Nyíregyházán, Salamon Gergely Debrecenben és Schwarcz-Kiefer Patrik Mohácson.

Nem kell jósnak lenni ahhoz, hogy kimondjuk, jó eséllyel lesz az Ifjúsági Tagozatnak parlamenti képviselője, és ez garantálja, hogy a fiatalok hangjai legyünk az Országgyűlésben '22 után is.