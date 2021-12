A magyar légierő egyik gépe rongálhatta meg a debreceni reptér betonját

Az Alfahíren is beszámoltunk arról, hogy a kifutópálya megrongálódása miatt nem tudta fogadni a WizzAir légitársaság Párizsból érkező járatát hétfőn a debreceni repülőtér, most pedig arról ír ezzel kapcsolatban az rtl.hu, hogy nagy valószínűséggel a Magyar Légierő egyik Airbus szállító repülőgépe bontotta meg a kifutópálya burkolatát, amely miatt az utasszállító pilótáinak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre kellett letenniük a gépet.

A portál a légiirányítás rádióforgalmazása alapján jutott arra a következtetésre, hogy a Magyar Légierő (Hungarian Air Force, HUAF) egyik gépe – a HUAF496 hívójelű, 605-ös oldalszámú Airbus A319-112 szállító repülőgép - rongálhatta meg a kifutót. Ezt a típusú gépet előszeretettel veszik igénybe külföldi útjaikhoz a magyar kormány tagjai, legutóbb éppen a miniszterelnököt kísérte el egy ilyen a boszniai útjára novemberben, ahogy arról az Alfahíren is írtunk.

Továbbra is rejtély, Orbánéknak mi szüksége volt két honvédségi gépre is egy boszniai útra November elején az Alfahír elsőként számolt be arról, hogy Orbán Viktort nem csupán a Magyar Honvédség 607-es lajstromszámú Falcon 7x luxusgépe, hanem az egyik 140 személyes, honvédségi csapatszállító Airbus A319-es is elkísérte Bosznia-Hercegovinába, pontosabban Banja Lukába Szijjártó Péterrel együtt tárgyalni.

A repülési adatokból az is kiderül, hogy a gép aznap Debrecenből Szkopjébe repült, majd Észak-Macedónia fővárosából Budapestre repült vissza, végül pedig Bosznia-Hercegovinát is megjárta, mielőtt visszatért Kecskemétre. Egy héttel korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már megjárta a honvédségi géppel Észak-Macedónia fővárosát, erről közösségi oldalán is posztolt.

Az RTL kereste az üggyel kapcsolatban a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztályát, amely azonban nem reagált az írásbeli megkeresésre.