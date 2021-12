3 jó tanács ablakcsere előtt állóknak (x)

Ha megfogalmazódott az ember fejében a gondolat, akkor szeretne mielőbb és minél részletesebb képet kapni az ablak beépítésének vagy cseréjének folyamatáról, áráról. A nyílászáró piac az utóbbi években virágzik a családi házak és a panelprogramok korszerűsítési pályázatainak köszönhetően.

Amennyiben egyedül áll neki feltérképezni a jelenleg rendelkezésére álló lehetőségeket, rengeteg információval fog találkozni, ezekből nyilván mindenkinek ki kell szűrnie a számára mérvadóakat. Ebben a cikkben az RS Ablak csapata összegyűjtött három jó tanácsot a kivitelező megtalálásához.

Első a bizalom

A bizalom minden kapcsolat alapja, természetesen az üzleti életben is. A vevő megbízik a forgalmazóban, hogy olyan minőségű árut kap, ami minden elvárásának megfelel. Ugyanígy meg kell bíznia a kivitelezőben is, hogy ért a szakmájához, kellő tapasztalattal rendelkezik, és lehet rá számítani. Ha azt mondja, hogy kedden reggel nyolckor jön kicserélni az ablakot, akkor nem szerda este fog telefonálni, hogy nem tudott jönni. Valamint a forgalmazó és a szakember is megbízik a vevőben, hogy a szolgáltatás és a termék ellenértékét hiánytalanul megfizeti.

A megrendelő ma már könnyen le tudja informálni a különböző cégeket, hiszen minden valamirevaló honlapon megtalálhatók a korábbi ügyfelek véleményei. Ha ezt túl szépnek találja, hogy igaz legyen, más fórumokon is érdeklődhet az adott céggel kapcsolatban.

Legyen elképzelése a műanyag ablakról!

Annyi mindenről van véleményünk, elképzelésünk, ne legyen ez alól kivétel a nyílászáró sem. Ne felejtse el, hogy hosszú távon fogja jó esetben az ablak díszíteni otthonát! Minél pontosabban megfogalmazza az igényeit, annál könnyebben tud a forgalmazó ajánlani a hatalmas választékból megfelelőt. Nem mellesleg az ár szempontjából is több információra van szükség annál, hogy “mindegy milyen, csak ki lehessen látni rajta, és nyitható-csukható legyen”. Kiváló minőségű nyílászárókat, profi szakembereket talál az RS Ablaknál, akik évek óta műanyag nyílászárók forgalmazásával és beépítésével foglalkoznak, így hasznos tanácsokkal is el tudják látni kérdés esetén.

Szabvány vagy egyedi?

A műanyag ablakok gyártási technológiája ma a legmodernebb. Azon túlmenően, hogy legalább öt légkamrával és 2-3 rétegnyi üveggel rendelkeznek a legjobb hőszigetelés érdekében, további extra kívánságokat is figyelembe tudnak venni. Gondolhat itt például arra, hogy betörés elleni védelemmel kívánja ellátni az üveget, vagy plusz hangszigetelést kér, mert forgalmas helyen lakik. De ide tartozik a háromszög vagy kör alakú ablak, vagy akár a különböző színű vagy famintázatú kivitel rendelése is.

Tájékozódjon első körben, hogy milyen típusú nyílászárót szeretne, milyen speciális igényei vannak, amik miatt esetleg egyedileg kell legyártani, és győződjön meg róla, hogy amelyik céget fel akarja kérni a munkálatok elvégzésére, valóban jó minőségű ablakokkal, profi szakemberekkel dolgozik.