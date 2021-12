Ezért választanak az otthoni nyomtatókhoz kompatibilis tonert (x)

Mindenki, akinek van otthon nyomtatója, előbb-utóbb szembesül vele, hogy pótolni kell az elfogyott festéket. Örök dilemmának számít azonban az ilyenkor felmerülő kérdés: eredeti festékkazettát vagy kompatibilis tonert vegyen a család?

Mind a kettő mellett fontos érvek szólnak, mégsem árt, ha alaposabban megvizsgáljuk a két lehetőséget. Ebben sietett a segítségünkre a TonerPartners.hu, akik felfedik a valóságot mind a két festékkazettáról.

Csak az eredeti a megbízható?

Eredeti tonereknek azokat a festékkazettákat értjük, amiket ugyanaz a cég gyárt, amelyik a nyomtatót is. Mivel ezek a cégek pontosan ismerik a készülékük felépítését, az alkatrészek elhelyezkedését, így a felhasználó biztos lehet benne, hogy pontosan illeszkedik majd a kazetta a nyomtatóba. Sok gyártó csak a saját maga által forgalmazott tonerek használata esetén tartja fenn a garanciát. További előnyök az eredeti patron használata esetén:

Magas minőségű nyomtatás

Színes nyomtatás esetében valósághű, élénk színek

Teljes összhang a nyomtató és a patron között, elképzelhetetlen bármilyen károsodás

A toner speciális felépítése

Elenyésző a hibaszázalék

Az eredeti tonerek vásárlásával biztos lehet benne, hogy nem tesz kárt a készülékében, és megfelelően gyártott darabot fog használni. Ezzel egy tucat kellemetlenségnek elejét veszi, és ha mégis egy hibás festékkazettát fogott ki, a gyártó vagy a beszerzőhely nem fogja elutasítani a panaszát.

A minőség ára

Ahogy mondani szokták, mindennek megvan az ára, így az eredeti tonereknek is. Méghozzá meglehetősen borsos. Ez ugyanis az igazi haszon a gyártóknak. A nyomtatót megveszi egyszer a kliens, majd ha elromlik, vagy nagyon megváltoztak az igényei, akkor vesz másikat. De festékre folyamatosan szüksége van az embernek. Nem ritka, hogy egy masina már tíz-tizenötezer forintért megvásárolható, viszont a hozzá kapható festékkazetta tizenöt-tizenhétezer forint.

Kompatibilis toner – tényleg megéri?

A kompatibilis toner gyártói felismerték a fenti abszurd helyzetet, és az árérzékenységre építenek az ügyfélszerzés során. Jellemzően ezek a gyártók Ázsiában vannak, ahol lényegesen olcsóbb a munkaerő. Az ottani munkások szerelik össze az új alkatrészekből álló utántöltőket. A gyártóknak több minősítési igazolás is a rendelkezésükre áll, amivel igazolni tudják a patronok minőségét, a környezetgazdálkodást, valamint hogy egészségre ártalmatlan az előállított termék.

Mivel minden más szempontból pont ugyanúgy megfelel a követelményeknek, mint az eredeti festékkazetta, így egy döntő érv maradt, ami eldöntheti a kérdést: az ár. A kompatibilis utántöltők ugyanis 10-50%-kal kerülnek kevesebbe, ami miatt rendkívül népszerűek.