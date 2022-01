Itthon is találtak „fluronás”, azaz egyszerre influenzás és koronavírusos beteget

Az elmúlt hetekben itthon már két esetben is azonosította a koronavírus és az influenza kettős fertőzéséta Neumann Labs – írja lapunkhoz is eljuttatott közleményében a labor. Emlékeztetnek, a koronavírus omikron variánsát is ők igazolták Magyarországon, azóta összesen 283 ilyen esetet találtak. Ám az elmúlt két hétben

két alkalommal is fiatal, 30 év alatti betegeknél azonosították az omikron és az influenza együttesét,

aminek vizsgálatát – mint írják – először ők vezették be.

A tudósok eddig is hangsúlyozták, hogy a két vírus akár egyszerre is elkapható, és ebben az esetben akár súlyosabb lefolyású lehet a megbetegedés, és jelentősen nagyobb esély is lehet a halálos kimenetelre. Tömegesen szerencsére eddig ez nem fordult elő, de az már biztos, hogy az egészségügyi és diagnosztikai ellátásnak fel kell készülnie, hogy lesznek kettős fertőzött esetek is

– hangsúlyozza Nyíri Miklós, a Neumann Labs ügyvezetője, aki hozzátette, jelenleg napi 4-5 influenzás esetet találunk, de az influenza-járvány még el sem kezdődött, és az omikron gyors terjedése miatt az ötödik hullám is valószínűsíthető.

Nyíri emlékeztet, a covid és az influenza tünetei nagyon hasonlóak, ezért sok influenzás diagnosztizálja magát koronavírusosnak és fordítva.