Bűnösnek találta az esküdtszék Elizabeth Holmest, a Szilícium-völgy egykori üdvöskéjét

Egy kaliforniai bíróság esküdtszéke helyi idő szerint hétfőn este 11 vádpontból négyben bűnösnek mondta ki a Theranos startup alapítóját, Elizabeth Holmest - számolt be róla az MTI.

A 37 éves Holmest az esküdtszék egyhangúlag mondta ki bűnösnek csalás, a beruházók megkárosítása és erre irányuló összeesküvés bűntettében. Az egyes vádpontokért külön-külön akár húsz évig tartó börtönbüntetésre is ítélhetik. Holmes jogi képviselői egyelőre nem nyilatkoztak, sajtóforrások azonban úgy vélik, megfellebbezik az ítéletet. Maga Holmes ártatlannak vallotta magát.

Az ügyészség szerint Holmes 2010 és 2015 között megtévesztette a befektetőket azzal, hogy elhitette velük, a cég vérkép-elemzésre épült diagnosztikája forradalmasítja az egészségügyet. A Theranos ugyanis azzal hirdette magát, hogy új, saját fejlesztésű eszközeivel akár egyetlen csepp vérből is képes több mint 200 féle betegséget megállapítani. A vizsgálat során mindazonáltal kiderült, hogy a vállalat valójában a Siemens által gyártott, az egészségügyben rendszeresen használt eszközökkel végezte a teszteket.

A három hónapon át tartó per során a Theranos több korábbi alkalmazottja azt vallotta, hogy azért hagyta ott a céget, mert hibákat talált a diagnosztikai eljárásban. Több befektető pedig azt mondta, Holmes azzal hitegette őket, hogy a Theranos műszereit az amerikai hadsereg is használja. A nő ellen vádat emeltek amiatt is, hogy megtévesztette ügyfeleit a vérmintákból készített tesztek hatékonyságát illetően, ám e vádpont alól az esküdtszék végül felmentette.

Elizabeth Holmes alig 19 évesen, 2003-ban alapította cégét, amely hamar ismert és híres befektetőket szerzett, mások mellett a médiacézár Rupert Murdoch személyében is. 2015-ben a Forbes magazin a világ legfiatalabb női milliárdosának nevezte a Theranos alapítóját. Az egykor 9 milliárd dollárosra becsült céget sokáig "a Szilícium-völgy kedvenceként" emlegették, Holmes pedig számos elismerést kapott, egyebek között Barack Obama akkori amerikai elnök is kitüntette.

A The Wall Street Journal című lap 2015-ben indított cikksorozatot, amelyben azt állította, hogy a cég készülékei hibásak és pontatlanok, Holmes ellen pedig - a Theranos korábbi operatív főigazgatójával, Ramesh "Sunny" Balwanival együtt - 2018-ban vádat emeltek.

Az első sajtókommentárok szerint Holmes pere bizonyos szempontból túlmutat önmagán, és az ítélet várhatóan más techcégeket is a hangzatos ígéretek mérséklésére késztet majd. A kommentátorok hozzáteszik azt is, hogy az ilyen ígérgetések szinte rutinná váltak a folyamatos megújulási és újítási kényszerben vergődő szektorban.